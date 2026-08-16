الأظافر تزهو بالليموني خلال الصيف

تزهو الأظافر باللون الأخضر الليموني خلال موسم الصيف لتمنح المرأة إطلالة منعشة ومبهجة تدعو إلى التفاؤل، وتعكس الإقبال على الحياة.

وأوردت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن اللون الأخضر الليموني يستحضر في الذهن صور مشروبات الصيف المثلجة والحدائق الاستوائية والأيام المشمسة، مشيرة إلى أنه يطل بملمس كريمي أو بلمسة نهائية لامعة كالجل أو بتأثير الكروم البرّاق ليضفي على المظهر لونية منعشة مثالية لأشهر الصيف.

وأضافت المجلة أن فن تزيين الأظافر يلعب دوراً مهماً؛ فالرسومات الصغيرة للحمضيات أو الزهور البيضاء الرقيقة تُضفي على اللون الأخضر الليموني لمسة مفعمة بالمرح.

ولإطلالة أكثر رقة، يُمكن وضع هذا اللون العصري على أطراف «الأظافر الفرنسية» فقط أو تزيين ظفر واحد فقط به.

وعن كيفية وضع طلاء الأظافر باللون الأخضر الليموني، أوضحت المجلة أنه ينبغي أولاً وضع طبقة من الطلاء الأساسي لتثبيت طلاء الأظافر لفترة أطول.

وفي الخطوة التالية، توضع طبقتان رقيقتان من اللون الأخضر الليموني، وترك كل طبقة تجف تماماً.

وكخطوة أخيرة، توضع طبقة من الطلاء العلوي أو طبقة شفافة لمزيد من العمق واللمعان.

. الرسومات الصغيرة الرقيقة تُضفي على اللون الأخضر الليموني لمسة مفعمة بالمرح.