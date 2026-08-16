خبيرة موضة: الملابس الفضفاضة مثالية للعطلات

تقع كثيرات في حيرة من أمرهن عند تجهيز حقيبة السفر استعداداً للانطلاق في العطلات الصيفية. فكيف يمكن اختيار الملابس المناسبة للعطلات الصيفية؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت مستشارة الموضة الألمانية، أندريا لاكيبيرج، إن الملابس المناسبة للعطلات الصيفية ينبغي أن تكون فضفاضة ومريحة ومصنوعة من القطن أو الكتان، كما ينبغي أن تكون ذات ألوان فاتحة، إلى جانب الأحذية والصنادل المريحة.

وأضافت أنه في رحلات المدن تعد الملابس التريكو الصيفية والكيمونو والفساتين الفضفاضة مثالية، بالإضافة إلى السراويل القماشية المريحة والبليزر الأنيق.

وعلى الجانب الآخر، من الأفضل تجنّب الملابس ذات القصّات المعقدة اللافتة للنظر وكذلك القمصان، التي تحمل شعارات أو عبارات، بالإضافة إلى نقشات الكاروهات والجينز الضيق والسراويل بطول ثلاثة أرباع.

كما أن الملابس القصيرة أو الضيقة جداً لا تعد مناسبة للمناطق ذات الطابع المحافظ، فضلاً عن عدم قدرتها على توفير حماية جيدة من أشعة الشمس.

وفيما يتعلق بالألوان، أوضحت لاكيبيرج أن الألوان المحايدة مثل الأبيض والكريمي تعد مناسبة بشكل عام، وكذلك الألوان الترابية مثل الرملي والبيج والأحمر الخافت والأحمر المائل للبني.

ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، فيمكنها اختيار الألوان الباستيلية الناعمة ذات الطابع الحالم مثل الوردي والأخضر النعناعي.

. الألوان المحايدة مثل الأبيض والكريمي تعد مناسبة بشكل عام، وكذلك الألوان الترابية.