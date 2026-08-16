بعد الأشغال الشاقة في المطبخ.. نصائح تعيد لبشرتك نعومتها

تتعرض اليدان للإجهاد بشكل مستمر على مدار اليوم، بسبب الغسل المتكرر وغسل الأطباق وغيرها من الأعمال المنزلية الشاقة، التي تشكل عبئاً على حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، ما يتسبب في جفاف البشرة، وتعرضها للاحمرار والحكة والحرقان والتقشر.

وللعناية الجيدة باليدين، أوصت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية باستخدام كريم عناية يحتوي على اليوريا، والتي تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، وتُعيد للبشرة نعومتها ومرونتها مع الاستخدام المنتظم. كما يزداد تأثير اليوريا عند دمجها مع مكونات مغذية أخرى مثل السيراميدات.

وللوقاية من البقع الصبغية وغيرها من علامات شيخوخة الجلد، ينبغي استخدام كريم لليدين مع واقٍ من الشمس بانتظام؛ نظراً لأن الأشعة فوق البنفسجية تُسرّع عملية الشيخوخة الطبيعية للبشرة، وهذا ينطبق على اليدين تماماً كما ينطبق على الوجه وبقية الجسم.

ويندرج فيتامين C ضمن المواد الفعالة المهمة للبشرة؛ إذ يحفز تجديد خلايا البشرة ويمكن أن يُخفف من البقع الصبغية.

وتعمل مستحضرات التقشير المحتوية على أحماض الفاكهة على تقشير سطح الجلد بلطف وتُعزز حاجز البشرة، وتحافظ على رطوبتها. كما أوصت الجمعية الألمانية بعدم غسل اليدين بالصابون باستمرار إلا في حالة اتساخهما، مشيرة إلى أن معقم اليدين الكحولي يعد ألطف على البشرة من الصابون، ويُفضّل أن يحتوي على إضافات تحمي حاجز البشرة مثل الغليسرين.

ويُعد زيت غسل اليدين خياراً جيداً؛ فهو أقل قسوة على البشرة من الصابون، ويحتوي أيضاً على مكونات مغذية ومرطبة.

. معقم اليدين ألطف على البشرة من الصابون، ويُفضّل أن يحتوي على إضافات مثل الغليسرين.