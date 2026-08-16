المظلة.. حماية فعالة وأناقة عصرية

تعد المظلة الأنيقة أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2026 لتمنح المرأة إطلالة عصرية تخطف الأنظار من ناحية، وتوفر حماية للبشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية من ناحية أخرى.

وأفاد خبراء مجلة «Jolie» المعنية بالموضة والجمال أن المظلة تطل هذا الصيف بتصاميم عصرية؛ إذ تزهو باللون الأصفر الزبدي الرائج بقوة حالياً، أو تزدان برسومات صيفية جذابة مثل البرتقال والليمون أو أصداف المحيط، في حين تكتسي موديلات أخرى باللون البيج الهادئ والأنيق.

وأضافوا أن المظلة تتمتع أيضاً بوظيفة عملية؛ إذ تأتي مصنوعة من أقمشة توفر حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية. وتمتاز هذه الأقمشة بعامل حماية من الشمس يبلغ 50+، والذي يحجب 98% من الأشعة البنفسجية الطويلة والمتوسطة؛ ما يوفر حماية من حروق الشمس والبقع الصبغية وسرطان الجلد.

وعن كيفية التنسيق، يمكن الحصول على إطلالة عصرية جذابة من خلال تنسيق المظلة الأنيقة مع قميص كتان أكبر من المقاس (أوفر سايز) وشورت واسع.

ومن ترغب في إطلالة عصرية ذات طابع رياضي، يمكنها تنسيق مظلة صغيرة فائقة الخفة وذات نقوش لطيفة مع تنورة تنس وحذاء رياضي ذي كعب سميك.

. المظلة تزدان برسومات صيفية جذابة مثل البرتقال والليمون أو أصداف المحيط.