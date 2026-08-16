لقاح يقي من سرطان عنق الرحم

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد بأن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وكذلك تقليل الوفيات المترتبة عليه.

وأوصت الجمعية بتلقي اللقاح في فترة عمرية مبكرة، مشيرة إلى أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يقي أيضاً من الإصابة بأنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الفم والحلق وغيرهما.

كما يقي اللقاح أيضاً من الإصابة بالثآليل التناسلية المُعدية، التي تُسببها فيروسات الورم الحليمي البشري.

يشار إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري ينتقل عن طريق التلامس الجلدي المباشر، خاصةً أثناء العلاقة الحميمة.