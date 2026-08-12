"ناسا": الأرض لن تفقد جاذبيتها اليوم الأربعاء

انتشرت خلال الأشهر الماضية شائعة عبر المنصات الاجتماعية، زعمت أن الأرض ستفقد جاذبيتها لمدة 7.3 ثوان عند الساعة السادسة و33 دقيقة مساء، اليوم الأربعاء، بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع اصطفاف ستة كواكب في سماء ما قبل الفجر، إلى جانب كسوف كلي للشمس سيكون مرئياً في أجزاء من شمال الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وشمال غرب إفريقيا.

ونفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" هذه الادعاءات، مؤكدة أن فقدان الأرض لجاذبيتها مستحيل علمياً لأنه يتطلب فقدان الكوكب لكتلته بأكملها، وهو أمر غير وارد، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتدعي النظرية أن فقدان الجاذبية سيتسبب في طفو مليارات البشر فوق الأرض قبل أن يسقطوا مجدداً، مع توقعات بمقتل نحو 900 مليون شخص وانهيار اقتصادي يستمر لعقد كامل.

وقد استندت نظرية المؤامرة المفترضة هذه إلى ادعاءات بأن وكالة ناسا اكتشفت سراً موجات جاذبية ناتجة عن اصطدام ثقبين أسودين قبل ملايين السنين، وهي تتجه نحو الأرض كشعاع طاقة قاتل يكفي لإلغاء قوة الجذب المؤقتة.

وأوضح باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن موجات الجاذبية الصادرة عن الثقوب السوداء تصل إلى الأرض ضعيفة للغاية بعد قطعها مسافات تقدر بمليارات السنين الضوئية، ولا تعمل كأشعة مدمرة.