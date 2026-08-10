الإفراط في «المكملات» يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية

حذرت عالمة التغذية الألمانية، أنجيلا كلاوسن من تناول المكملات الغذائية من دون استشارة الطبيب، لأن الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية خطرة، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول فيتامين (د) قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكالسيوم في الدم، ما قد يسبب الغثيان والقيء وفقدان الشهية وضعف العضلات، وفي الحالات الشديدة قد تتكون حصى الكلى أو حتى يحدث تلف كلوي حاد.

وأضافت كلاوسن أن هناك أيضاً خطر حدوث تفاعلات دوائية بالغة الأهمية، وينطبق هذا بشكل خاص على المكملات الغذائية المحتوية على مكونات نباتية، إذ قد تتأثر نتائج التحاليل المخبرية سلباً، فعلى سبيل المثال يؤثر تناول «البيوتين» في أحد المؤشرات الحيوية للنوبات القلبية.

ولتجنب هذه المخاطر، أوصت عالمة التغذية الألمانية بتناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب فقط، وذلك في حالة النقص الشديد في الفيتامينات والمعادن في الجسم.

وأكدت كلاوسن أنه يكفي اتباع نظام غذائي متوازن لتلبية الاحتياجات الغذائية للجسم، فعلى سبيل المثال يوجد الكالسيوم بشكل أساسي في الحليب ومشتقاته.

عالمة تغذية:

• تناول المكملات الغذائية يكون تحت إشراف الطبيب فقط، في حالة النقص الشديد في الفيتامينات والمعادن بالجسم.