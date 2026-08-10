التغذية السليمة أثناء الحمل تتطلب كميات أكبر من الفيتامينات والبروتين

أوردت شبكة «بداية صحية للحياة» الألمانية أن جسم المرأة، أثناء الحمل، يحتاج إلى كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن والبروتين، مقارنة بالوضع الطبيعي.

وأوضحت أنه ينبغي لهذا الغرض اتباع نظام غذائي متوازن، عبر تناول كميات وفيرة من الأطعمة النباتية، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، إضافة إلى حفنة من المكسرات يومياً، علاوة على تناول المنتجات الحيوانية بانتظام، لكن باعتدال ووعي، مثل الحليب ومشتقاته واللحوم الخالية من الدهون والنقانق الخالية من الدهون، والبيض والأسماك الدهنية.

ومع ذلك ينبغي للحوامل تجنب التونة وسمك أبوسيف والهلبوت وثعبان البحر والقرش، لاحتمالية تلوث هذه الأسماك.

كما ينبغي تناول الدهون الحيوانية باعتدال، مع التركيز على الدهون الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وعلى سبيل المثال يعد زيت بذور اللفت خياراً جيداً، ولا بأس بتناول الوجبات الخفيفة الحلوة والمالحة من حين لآخر، ويعد الماء الخيار الأمثل للمشروبات.