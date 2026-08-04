للحفاظ على أداء سيارتك وتجنب الأعطال خلال الصيف الساخن.. عليك بـ4 فحوصات مهمة

من خلال إجراء بعض الفحوصات البسيطة يمكن الحفاظ على أداء السيارة لمواصلة الانطلاق بسلاسة وأمان خلال فصل الصيف. وتوصي شركة «شيري الإمارات» بإجراء الفحوصات المهة التالية:

الإطارات

قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ضغط الإطارات، مما يؤدي إلى تآكل غير متساوٍ وانخفاض في مستوى الأداء. وقبل الانطلاق في أي رحلة، ينبغي التحقق من ضبط ضغط هواء الإطارات وفقاً لتوصيات الشركة المصنّعة، مع مراعاة فحصها للتأكد من عدم وجود أي علامات تآكل أو تلف. ومن المهم أيضاً عدم إغفال الإطار الاحتياطي، الذي غالباً ما يتم تجاهله حتى يحين وقت الحاجة إليه.

البطارية

قد تكون درجات الحرارة المرتفعة قاسية على بطارية السيارة تماماً مثل البرودة الشديدة. وعند ملاحظة أن السيارة تستغرق وقتاً أطول من المعتاد عند التشغيل أو إذا كانت البطارية مستخدمة منذ سنوات عدة، يمكن للفحص السريع أن يساعد على تجنب المفاجآت غير المرغوبة؛ فالصيف ليس الوقت المناسب لاكتشاف أن بطارية السيارة تقترب من نهاية عمرها الافتراضي.

نظام التبريد

يعمل نظام تبريد المحرك بجهد أكبر خلال أشهر الصيف. لذلك، فإن فحص مستوى سائل التبريد والتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو علامات تحذيرية يمكن أن يساعد في تجنب ارتفاع حرارة المحرك، خصوصاً أثناء الرحلات الطويلة أو القيادة داخل المدينة مع التوقف والانطلاق المتكرر. ويُعد نظام التبريد السليم أحد أهم عوامل الوقاية من الأعطال الصيفية.

مكيف الهواء

يُعد تكييف الهواء أمراً أساسياً خلال فصل الصيف. وإذا كانت مقصورة السيارة لا تبرد بالسرعة المطلوبة أو عند ملاحظة روائح غير معتادة تنبعث من فتحات التهوية، فقد يكون الوقت مناسباً لإجراء الصيانة. ويساهم نظام التكييف، الذي تتم صيانته جيداً، في تعزيز الراحة وجعل الرحلة أكثر متعة خلال الأشهر الأكثر حرارة.