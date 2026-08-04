تويوتا تضرب من جديد: سيارة كروس أوفر بتعديلات ومظهر أكثر هيبة

أطلقت شركة تويوتا سيارتها Crown الكروس أوفر الجديدة، والتي تجمع بين سمات الصالون وملامح السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن Crown الجديدة حصلت على تعديلات طفيفة في الجزء الخلفي، أبرزها تصميم جديد للمصدم الخلفي، إلى جانب تقديم لون طلاء جديد يحمل الاسم (Inked)، وهو لون أسود عميق يمنح السيارة مظهراً أكثر هيبة.

وفي فئة Platinum أصبحت سروج المكابح الحمراء وإطارات النوافذ السوداء ضمن التجهيزات القياسية، بينما أصبح غطاء صندوق الأمتعة مطلياً بنفس لون الهيكل بدلاً من اللون الثنائي السابق، ما يمنح السيارة مظهراً أكثر انسجاماً.

وفي المقصورة الداخلية، أضافت تويوتا لون Saddle Tan الجديد لفئة Limited، بينما يمتد هذا اللون البني الدافئ في فئة Platinum إلى أجزاء واسعة من المقصورة ليمنحها طابعاً فاخراً.

كما أصبحت فئات XLE وLimited وNightshade مزودة قياسياً بمبدلات سرعات خلف المقود، ما يوفر تجربة قيادة أكثر رياضية وتحكماً أفضل.

وعلى صعيد الدفع، تظل فئة Platinum الخيار الأقوى؛ إذ تحتفظ بمنظومة Hybrid Max المعروفة، والتي تجمع بين محرك بنزين تربو بسعة 4ر2 لتر ومحركين كهربائيين وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتولد هذه المنظومة 340 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 542 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً قوياً واستجابة سريعة على مختلف الطرق.

كما يتوفر للسيارة نظام الدفع الهجين Hybrid System 5 الجديد، والذي يتألف من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 5ر2 لتر مع محركين كهربائيين، بالإضافة إلى محرك كهربائي ثالث مدمج داخل ناقل الحركة الأوتوماتيكي. غير أن تويوتا لم تفصح بعد عن أية تفاصيل تقنية تتعلق بهذا النظام.