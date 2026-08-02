من مكتب عائم بـ250 مليون دولار.. كيف يدير عباس سجواني إمبراطوريته العقارية؟

نشرت مجلة "فوربس" الأحد تقريراً عن رجل الأعمال الإماراتي عباس سجواني، وصفته خلاله بأنه أصغر ملياردير عقاري في العالم، مسلطة الضوء على أسلوب حياته الفاخر، ولا سيما استخدامه يخته العملاق "أماديا"، البالغة قيمته التقديرية نحو 250 مليون دولار، كمكتب عائم يدير من خلاله أعماله العقارية حول العالم.

وقالت المجلة إن سجواني لا ينظر إلى اليخت الفاخر، البالغ طوله 348 قدماً (نحو 106 أمتار)، باعتباره مجرد وسيلة للترفيه أو رمزاً للثروة، بل يراه مساحة عمل متنقلة تساعده في إدارة إمبراطوريته العقارية المتنامية.

وأشارت "فوربس" إلى أن أول ظهور علني لسجواني على متن اليخت جاء قبل يومين من سباق جائزة موناكو الكبرى في أوائل يونيو، موضحة أن رجل الأعمال البالغ من العمر 27 عاماً ظهر على سطح "أماديا" بعد خروجه من مصعده المطلي بالذهب، مرتدياً قميصاً أبيض من الكتان وسروالاً رمادياً، بينما كان اليخت راسياً قبالة سواحل الإمارة الأوروبية الصغيرة، في مشهد يرتبط عادة بموسم الصيف الذي يجذب أثرياء العالم إلى البحر المتوسط.

ويُعد "أماديا" واحداً من أشهر اليخوت الفاخرة في العالم، إذ يتميز بتصميمات داخلية استثنائية تشمل جدراناً من خشب الساج المزخرف، وباراً مصنوعاً من رخام جزيرة ثاسوس اليونانية، إلى جانب بيانو كبير مطلي يدوياً صُنع خصيصاً لليخت بواسطة شركة "بلييل" الفرنسية العريقة لصناعة آلات البيانو.

ويستوعب اليخت 16 ضيفاً موزعين على ثمانية أجنحة فاخرة، كما يضم مسبحاً فسيفسائياً بطول 10 أمتار، وجاكوزي، ومهبطاً لطائرات الهليكوبتر، ومنتجعين صحيين، وصالة سينما خاصة.

ولفتت المجلة إلى أن اليخت، الذي صنعته شركة "لورسن" الألمانية، يرسو حالياً قبالة سواحل موناكو، موضحة أن عائلة سجواني اشترته من الحكومة الأميركية في مزاد سري خلال سبتمبر الماضي، بعدما كانت السلطات قد صادرته قبل ثلاثة أعوام من الملياردير الروسي سليمان كريموف.

من هو عباس سجواني؟

عباس سجواني هو نجل رجل الأعمال الإماراتي الملياردير حسين سجواني، مؤسس شركة "داماك العقارية"، وأحد أبرز مطوري العقارات الفاخرة في دبي.

ورغم انتمائه إلى عائلة تمتلك حضوراً بارزاً في القطاع العقاري، اختار عباس بناء مساره الخاص من خلال تأسيس شركة "AHS Properties" عام 2021، مع التركيز على سوق العقارات فائقة الفخامة.

وبدأت الشركة نشاطها عبر شراء وتجديد الفلل الراقية في مناطق مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا، قبل أن تتوسع نحو تطوير مشاريع جديدة على امتداد قناة دبي المائية، حيث أصبحت الأبراج السكنية الفاخرة جزءاً أساسياً من محفظتها الاستثمارية.

وساهم توسع أعماله في قطاع العقارات الفاخرة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من القصور واليخوت، في رفع ثروته التقديرية إلى نحو 1.9 مليار دولار، وفق تقديرات إعلامية.