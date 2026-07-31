‎ليست مجرد حروف.. قصص الشعارات التي صنعت إمبراطوريات الموضة العالمية

لم تعد شعارات دور الأزياء العالمية مجرد عناصر تصميمية تميز المنتجات، بل أصبحت رموزًا تحمل تاريخ العلامات التجارية وهويتها، وتُعد من أكثر الأصول قيمة في صناعة الموضة الفاخرة.

فوراء كل شعار قصة بدأت منذ عقود، لتتحول مع مرور الزمن إلى أيقونة يعرفها الملايين حول العالم.

فما هي قصة أبرز شعارات دور الأزياء العالمية ؟

‎كوكو شانيل.. حرفان صنعا أيقونة

تأسست دار كوكو شانيل عام 1910 في باريس، ويُعد شعارها المكوّن من حرفي C المتداخلين من أشهر شعارات الموضة، إذ يرمز إلى الأحرف الأولى من اسم المؤسسة كوكو شانيل، بينما تؤكد الدار في موقعها الرسمي أن التصميم يعكس فلسفة البساطة والأناقة التي اشتهرت بها.

لويس فيتون.. شعار وُلد لمحاربة التقليد

أما دار لويس فيتون، التي انطلقت عام 1854، فقد ابتكرت شعار LV مع نقشة المونوغرام في أواخر القرن التاسع عشر لحماية منتجاتها من التقليد، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر الشعارات انتشارًا في عالم الرفاهية، وفقًا للموقع الرسمي للدار وكتاب Louis Vuitton: The Birth of Modern Luxury.

غوتشي.. إرث عائلي في شعار واحد

وفي إيطاليا، أسس غوتشيو غوتشي دار غوتشي عام 1921، ليحمل شعارها حرفي G المتداخلين تكريمًا لاسم المؤسس، وهو ما تؤكده الدار في موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن الشعار يجسد التراث الإيطالي والحرفية التي تميزت بها العلامة منذ انطلاقها.

أرماني.. نسر يرمز إلى القوة

أما دار أرماني، التي أبصرَت النور عام 1975 في ميلانو، فقد اختارت النسر شعارًا لها، في إشارة إلى القوة والحرية والطموح، إلى جانب اختصار GA الذي يمثل اسم المؤسس جورجيو أرماني. ووفقًا للموقع الرسمي لدار أرماني وكتاب Giorgio Armani، أصبح الشعار رمزًا للأناقة الإيطالية المعاصرة وأحد أشهر الشعارات في عالم الأزياء الفاخرة.

وتؤكد هذه النماذج أن نجاح شعارات دور الأزياء لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة ارتباطها بقصة وهوية ورسالة، ما جعلها تتجاوز حدود التصميم لتصبح رموزًا عالمية تختصر تاريخًا يمتد لعقود.