«شاتلز آند مور» تطلق أحدث تشكيلات «تصاميم الدوبامين» من KARE

"شاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور المنزلي المبتكر والمعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن إطلاقها ثلاث تشكيلات جديدة من KARE، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التصميم الداخلي، والشهيرة بالنهج الفريد والروح الإبداعية في كلّ ما تقدّمه، تجسيداً لرؤيتها المبتكرة لكل ما تستلزمه الحياة العصرية، تشتهر KARE بامتلاكها خبرةً تزيد عن 40 عاماً في عالم التصاميم التي لا تُضاهى، والتي تشكل الترجمة الفعلية لفلسفتها القائلة بأنّ المنازل يجب أن تحاكي شخصية المقيمين فيها وتطلعاتهم وطابعهم الفريد، من خلال تقديمها تصاميم جريئة ومتنوّعة وخالدة، تشكل البديل المثاليّ لقطع الأثاث التي تفتقد إلى روح التجدّد والابتكار.

تُواكب KARE التنامي الملفت في الاتجاه السائد إلى اعتماد "تصميم الدوبامين" والشهرة الواسعة التي يمتلكها في عالم التصميم الداخليّ حالياً، مع إضفاء لمستها الخاصة التي تجسد شخصيتها الاستثنائية وأفكارها الجريئة ونهجها المبتكر، ما يجعل كل قطعةٍ تحمل توقيعها مثالية لإضفاء لمسةٍ مميزة على أيّ مساحةٍ تحضر فيها، مع الانسجام التام بينها وبين متطلبات الحياة اليومية المعاصرة.

تنفرد تصاميم KARE بذلك التوازن الدقيق بين الإبداع الفنّيّ والحضور العمليّ، وهي مستلهمةٌ من غنى الثقافات والأنماط المتنوّعة، ومن الأفكار الملفتة والرائدة من مختلف أنحاء العالم، لتُبدع منها قطعاً تُضفي طابعها المميّز في كل مساحةٍ منزلية.

"جيرالدو" و"ديفاين" و"لونار" هي أحدث تشكيلات KARE المتوفرة لدى "شاتلز آند مور"، وفي كلٍّ منها يحضر التوازن الفريد بين التصميم والشكل المُميّز والموادّ المُختارة بعناية والوظيفة العملانية المواكبة للحياة اليومية، ما يجعلها الخيار المثاليّ لتجديد المنازل العصرية، بلمساتٍ حديثة.

تضفي مجموعة "جيرالدو" لمسةً من الفخامة الراقية، بفضل تدرّجات وغنى اللون البنّيّ وتفاصيل الرخام الطبيعيّ، مع لمسةٍ نهائية من الفولاذ المصقول تمنحها المزيد من قوّة الحضور. تجمع هذه التشكيلة بين دفء الموادّ المستخدمة فيها والتصاميم العصرية، لتنشر نفحةً جمالية راقية تُناسب غرف المعيشة وغرف الطعام خصوصاً، حيث تتحوّل قطع الأثاث المميزة إلى محور الجذبٍ الرئيسيّ فيها.

ولإطلالةٍ أكثر دفئاً وتناسقاً، تأتي تشكيلة "ديفاين" التي تجمع بين درجات اللون الرماديّ الداكن والخطوط الأنيقة وحلول التخزين العملية، مع التصميم المتقن الذي يجعلها الخيار المثاليّ للمنازل العصرية، حيث تنشر الشعور بالتنظيم والرقيّ والترحاب في غرف المعيشة والنوم والممرات.

أما تشكيلة "لونار" فتنفرد بتصميمها الأنيق والبسيط، وبخطوطها الانسيابية وألوانها الهادئة، ووحدات التخزين العملية. صُمّمت هذه التشكيلة خصيصاً لتناسب الديكورات الداخلية العصرية، بفضل جماليتها ولمساتها الرقيقة التي تجعل منها الطريقة الأفضل والأكثر سهولةً لإضفاء لمسةٍ معاصرة وانسيابية حيث تكون.

تتلاقى هذه التشكيلات من KARE لتكرّس اتجاهها الاستثنائيّ في الجمع بين الشكل الأنيق والحضور الراقي والعمليّ، من خلال قطعٍ لا مثيل لها مصمّمة لترتقي بالجمال في جميع أرجاء المنزل، إذا كنتم ترغبون في تصميم ركنٍ أنيق للطعام، أو تجديد غرفة المعيشة، أو إضفاء لمستكم الشخصية على غرفة النوم أو منح مدخل المنزل المزيد من الحيوية، اختاروا التشكيلات الجديدة من KARE وما فيها من خياراتٍ عديدة تجعل كل مساحةٍ منزلية تنبض بالجمال والبهجة والتألق.

إلى جانب تصاميم KARE المعهودة، تتوفّر التشكيلات الجديدة حالياً لدى متاجر "شاتلز آند مور" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر الموقع الإلكتروني: www.chattelsandmore.com.