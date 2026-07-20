«انتيريرز الإمارات» تُعيد إحياء التصاميم الكلاسيكية من خلال تشكيلة «أثينا» من «مارينر»

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الرائدة في عالم التصاميم الداخليّة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت عن توسيع تشكيلاتها من قطع الأثاث الفاخرة، من خلال إطلاقها تشكيلة "أثينا" من "مارينر"، والتي تجمع بين أسس ومفاهيم التصاميم الكلاسيكية، وفرادة الحِرفية المعاصرة، بما يضمن حضورها المميّز في كل منزلٍ اليوم.

التصاميم الرائعة في تشكيلة "أثينا" مستوحاةٌ من الاتجاهات الهندسية المعمارية التي تركت بصمتها الخالدة في عالم التصميم الداخليّ لقرون، والقائمة على تحقيق التوازن المثاليّ والتناسق الدقيق والتناسب المتقن، وهي الميزات المرتبطة بالتصميم الكلاسيكيّ، مع تكييف هذه العناصر لتناسب نمط الحياة العصرية، إلى جانب مسألةٍ بالغة الأهمية، وهي أنّ هذه التشكيلة تقدّم تفسيراً معاصراً يعكس أنماط الحياة في أيامنا الحالية، من دون إغفال الإرث الحاضر في تفاصيلها، بدلاً من اكتفائها باستنساخ الأنماط التقليدية أو التاريخية كما هي.

كلّ قطعةٍ في هذه التشكيلة تتميّز بكونها مصنوعةً باستخدام موادّ فاخرة وذات حضورٍ دائم، مثل خشب الجوز، مع لمساتٍ برونزية أنيقة الطابع، وتشطيباتٍ راقية باللون الأسود، إلى جانب تفاصيل من ورق الذهب الخالص، وهي عناصر تجتمع لتُجسّد الالتزام الراسخ من "مارينر" بالجودة العالية والحِرفية الاستثنائية. كما تأتي كل قطعة ممهورةً بشهادةٍ تُبرز أصالة هذه العلامة التجارية، وتؤكد التزامها الثابت بأعلى مستويات الجودة والتقنيات التقليدية المعتمدة في تصنيع قطع الأثاث.

تشتمل هذه التشكيلة على طاولات طعام وخزائن جانبية ومقاعد وقطع أثاثٍ ذات تصاميم متكاملة، تضفي جميعها التناسق الملفت على مساحات المعيشة، وتتميّز بالخطوط المعمارية المتقنة والتفاصيل الدقيقة، ما يجعلها مناسبةً للجلسات الرسمية كما للاستخدام اليوميّ، حيث تنشر لمساتٍ من الجمال الخالد بأسلوبٍ يتجاوز مجرّد مواكبة الصيحات السائدة في عالم الديكور الداخليّ.

يأتي إطلاق هذه التشكيلة ليجسد التقدير المتزايد للتصاميم الداخلية التي تجمع بين الجودة العالية والأشكال ذات التصاميم المدروسة بعناية والمنفّذة بدقّة. ومع المتزايد الملفت لناحية إقبال أصحاب المنازل في أيامنا هذه على اقتناء قطع أثاثٍ ذات قيمةٍ استثمارية، بدلاً من الاكتفاء بتلك الرائجة، تحضر تشكيلة "أثينا" مثالاً ساطعاً يثبت كيف يمكن للتأثيرات الكلاسيكية أن تستمرّ حاضرةً ونابضةً بالجمال في المنازل العصرية.

الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز الإمارات"، رائد دبس، علّق قائلاً: "أروع التصاميم الداخلية هي تلك التي تثبت قدرتها على الصمود أمام اختبارات الزمن، مثل تشكيلة "أثينا" من "مارينر التي تأتي لتجسد قناعتنا بأنّ للتصميم الكلاسيكي جماله الحاضر اليوم، كما كان في السابق، وكما سيستمرّ مستقبلاً، شرط أن يُعاد استحضاره بإدراكٍ عميق، وبحِرفيةٍ وإتقانٍ استثنائيين. هذه التشكيلة هي بمثابة احتفاليةٍ متواصلة بالأناقة الخالدة والمصمّمة بدقّة لتناسب نمط الحياة العصرية".

استكشفوا تشكيلة "أثينا" من "مارينر" حالياً لدى صالات عرض "انتيريرز الإمارات" في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمكنكم الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني: www.interiorsfurniture.com