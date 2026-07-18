بنطال أنيق يتحول إلى مصدر قلق بين النساء

لم تعد عبارة "ضحية الموضة" مجرد تعبير مجازي يطلق على من يبالغون في تتبع الصيحات الغريبة، بل تحولت في صيف عام 2026 إلى حقيقة طبية وقانونية وثقتها أروقة المستشفيات وشاشات الهواتف الذكية. فقد تصدر بنطال من إنتاج العلامة التجارية العالمية "زارا" (Zara) منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تحت وسم "بنطال زارا القاتل"، بعد أن تسبب في موجة عارمة من السقطات الدرامية والإصابات الجسدية التي تراوحت بين الكدمات البسيطة والكسور المضاعفة.

فما هي القصة وراء هذا التصميم المثير للجدل؟ وكيف تحولت قطعة ملابس أنيقة تباع ببضعة دولارات إلى خطر يهدد سلامة المرتديات؟

في الظاهر، يبدو "بنطال واسع الساقين وانسيابي" من زارا قطعة صيفية مريحة وأنيقة ومثالية للأجواء الحارة، لاسيما مع سعره التنافسي البالغ 45.90 دولارا. إلا أن خبراء التصميم والأناقة يرون فيه "فخا هندسيا" متحركا.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن خبيرة الأناقة كلير تشامبرز تفسيرا علميا للمشكلة؛ حيث تكمن الأزمة في "الفيزياء البسيطة للتصميم"، حسب وصفها، إذ يجمع البنطال بين ساق فائقة الاتساع (تتجاوز المقاييس التقليدية للبنطال الفضفاض)، وقماش خفيف وحريري الملمس يفتقر إلى الوزن الكافي الذي يضمن ثباته أثناء الحركة. هذا المزيج يجعل القماش يتطاير ويلتف حول نفسه بسهولة، ومع وجود خصر عال بحزام مطاطي يغري بالراحة، تغفل الكثيرات عن طول القطعة الزائد.

أثناء المشي السريع أو الجري، يصبح تعثر القدم داخل دوامة القماش الفضفاض للقدم الأخرى أمرا حتميا، مما يؤدي إلى فقدان التوازن الفجائي والارتطام العنيف بالأرض.