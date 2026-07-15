ليس مجرد بهار.. مادة طبيعية في مطبخك تساعد على ضبط السكر ومحاربة الالتهابات

كشفت دراسة علمية جديدة أن الكركمين، وهو المركب النشط في نبات الكركم، قد يشكل إضافة واعدة في دعم علاج مرض السكري من النوع الثاني، بعدما أظهرت النتائج قدرته على تحسين مستويات السكر في الدم والحد من الالتهابات المزمنة المرتبطة بالمرض.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، ونقلتها منصة «لينتا.رو»، راجع الباحثون نتائج عدد من التجارب السريرية التي تناولت تأثير الأشكال القياسية المختلفة من الكركمين، ليتبين أن استخدامه بالجرعات والتركيبات المناسبة يساعد في خفض مستوى الغلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتقليل الهيموغلوبين السكري (HbA1c)، وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، إلى جانب الحد من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في تطور مضاعفات السكري.

وأشار الباحثون إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاستفادة العلاجية من الكركمين تتمثل في ضعف امتصاصه داخل الجسم، إذ يتحلل سريعاً عند تناوله بصورته التقليدية، ما يقلل من فعاليته الحيوية.

وللتغلب على هذه المشكلة، أوصى الفريق العلمي باستخدام تركيبات دوائية محسنة، مثل دمج الكركمين مع البيبيرين المستخلص من الفلفل الأسود، أو ربطه بالفوسفوليبيدات، أو إدخاله في الجسيمات النانوية والأنظمة المذيلية، وهي تقنيات تسهم في تحسين امتصاصه واستقراره داخل الجسم، وتعزز من تأثيره العلاجي.

وشدد الباحثون على أن الكركمين لا يعد بديلاً عن الأدوية المعتمدة لعلاج السكري، وإنما يمكن استخدامه كمكمل داعم ضمن الخطة العلاجية، وبعد استشارة الطبيب المختص.

كما أشارت دراسات سابقة إلى أن الكركمين يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وقد يسهم في دعم الجهاز المناعي، وتقليل تراكم الدهون، والحد من تلف خلايا الكلى الناتج عن التعرض لبعض السموم والجسيمات البلاستيكية النانوية، ما يجعله محط اهتمام متزايد في الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض المزمنة.