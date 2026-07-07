تستخدمه نجمات عالميات.. سحب «شامبو المشاهير» بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أعلنت شركة«Kao USA» المصنعة لعلامة منتجات الشعر الفاخرة«Oribe» عن سحب طوعي لعدد من منتجات شامبو«Serene Scalp Densifying» من الأسواق في الولايات المتحدة وكندا، بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا قد تشكل خطرًا صحيًا.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن قرار السحب جاء عقب نتائج فحوصات مخبرية أكدت وجود بكتيريا داخل بعض دفعات المنتج، معروفة بقدرتها على مقاومة بعض المواد الحافظة المستخدمة في مستحضرات التجميل، كما سبق ارتباطها بحوادث تلوث أدت إلى سحب منتجات تجميلية أخرى.

وشمل السحب نوعين من شامبو Oribe Serene Scalp Densifying، الأول عبوة بحجم 250 مل يبلغ سعرها نحو 52 دولارًا، والثاني عبوة كبيرة بحجم 1000 مل يبلغ سعرها نحو 166 دولارًا.

وأوضحت الشركة أن المنتجات المتأثرة صُنعت خلال الفترة بين 21 و26 فبراير 2026، وتم توزيعها عبر صالونات التجميل ومتاجر التجزئة في الولايات المتحدة وكندا.

وطلبت الشركة من المستهلكين التوقف فورًا عن استخدام المنتجات التي تحمل أرقام الدفعات المشمولة بالسحب، والتواصل مع خدمة العملاء للحصول على بدائل، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على إزالة المنتجات المتأثرة من المخازن ونقاط البيع والتأكد من التخلص منها بطريقة آمنة.

ويأتي سحب المنتج في وقت تحظى فيه علامة«Oribe» بشعبية واسعة بين المشاهير وخبراء تصفيف الشعر، إذ ارتبط اسمها بعدد من الشخصيات المعروفة في عالم الفن والإعلام.

وكانت مارثا ستيوارت قد تحدثت عن إعجابها بالمنتج لما يمنحه للشعر من مظهر أكثر كثافة وصحة، كما أشارت فيكتوريا بيكهام إلى استخدامها له، فيما استخدمته ميغان ماركل. خلال فترة مشاركتها في مسلسل «Suits».

كما وصفته مصففة الشعر أليسيا كارمودي بأنه من المنتجات التي يصعب الاستغناء عنها، وهو ما عزز شهرته كأحد منتجات العناية بالشعر الفاخرة بين المشاهير.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على أهمية الرقابة الدقيقة على مستحضرات التجميل، خصوصًا المنتجات التي تستخدم بشكل مباشر على الجلد والشعر، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والجودة قبل وصولها إلى المستهلكين.