مكوّن بسيط من عالم الجمال الكوري يصنع العجب للبشرة

يعد فول المونج «Mung Bean» واحدا من المكونات الشائعة في عالم الجمال الكوري للعناية بالبشرة ويعرف بتأثيراته الايجابية الكبيرة. فما هي مزاياه؟

أوردت مجلة «Jolie» في موقعها على شبكة الإنترنت أن فول المونج يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويدات والبروتينات وفيتامينات B.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فول المونج يتمتع بالمزايا الجمالية التالية:



تقليل الاحمرار

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد فول المونج على تقليل الاحمرار بسرعة، مما يجعله مثاليا للبشرة المُجهدة أو بعد العلاجات المكثفة أو لعلاج المرض الجلدي المعروف باسم «الوردية».

تنظيف عميق ولطيف

يحتوي فول المونج على صابونين طبيعي، والذي يعمل على تنظيف المسام بعمق وتنظيم إفراز الدهون دون التسبب بجفاف أو شعور بالشد.



بشرة مشرقة

في المنظفات أو الأقنعة، يعمل فول الموند كمُقشّر إنزيمي طبيعي وبسيط؛ فهو يُزيل خلايا الجلد الميتة بلطف، ويُنعّم ملمس البشرة، ويمنحها إطلالة مشرقة ومظهر البشرة الزجاجية المرغوبة.



البشرة المناسبة

أشارت «Jolie» إلى أن فول المونج يعد مناسبا لكل أنواع البشرة، لا سيما البشرة المعرضة للشوائب والدهون، وذلك بفضل قدرته على تنقية المسام وتصفية البشرة دون تجفيفها.

كما يعد فول المونج مناسبا للبشرة الحساسة أو المختلطة؛ حيث إنه يُعالج مشاكل ملمس البشرة دون التسبب في تهيجها.

وفي حالة المعاناة من حساسية معروفة تجاه البقوليات، فمن الضروري إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد.