نصيحة مهمة لمرضى السكري خلال الأيام الحارة

حذر اتحاد روابط الصيادلة الألمان من أن حرارة الصيف قد تؤثر بالسلب على مفعول الأدوية؛ إذ إنها قد تُضعف أو تُزيد مفعولها. ولذا يجب على مرضى السكري، الذين يحتاجون إلى الأنسولين، توخي الحذر الشديد في الأيام الحارة؛ فإذا قاموا بحَقن الهرمون في الجلد، الذي يزداد تدفق الدم إليه بسبب الحرارة، فقد يبدأ مفعوله بسرعة أكبر، مما قد يؤدي إلى انخفاض سكر الدم، والذي تتمثل أعراضه في التعرق والشعور بالإرهاق.

ولاكتشاف تقلبات مستوى السكر في الدم في الوقت المناسب، ينبغي لمرضى السكري فحص مستوى الجلوكوز لديهم بشكل متكرر أكثر من المعتاد خلال موجات الحر.

كما يتعين عليهم التأكد من عدم ترك قلم الأنسولين تحت أشعة الشمس المباشرة في الأيام الحارة؛ ففي درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية، قد يتغير مفعوله ويفقد فعاليته، ويُراعى عدم استخدام الأنسولين المتكتل أو ذي اللون البني.