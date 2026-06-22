حتى لا تتحول متعة الصيف إلى كابوس.. ما خطورة ابتلاع الطفل للماء أثناء السباحة؟

تعد السباحة من الأنشطة المحببة إلى الأطفال خلال فصل الصيف؛ إذ يشعرون بمتعة كبيرة وسعادة غامرة، غير أن هذه المتعة قد تتحول سريعاً إلى كابوس في حالة وقوع حادث سباحة.

وقال قسم طوارئ الأطفال في مستشفى جامعة بون بألمانيا إنه إذا كان الطفل فاقداً للوعي بعد حادث سباحة ولا يتنفس، فيجب حينئذ إجراء الإنعاش القلبي الرئوي فوراً، والاتصال بالإسعاف.

وأضاف أن ابتلاع الطفل للماء أثناء السباحة قد يؤدي أيضاً إلى إصابته بما يُعرف بالغرق الثانوي، وهو عبارة عن مضاعفات ذات عواقب وخيمة تحدث فجأة بعد أيام أو أسابيع من حادث السباحة؛ حيث قد يُصاب الطفل بالتهاب رئوي خطير يهدد حياته.

لذا يجب زيارة الطبيب في حال ملاحظة الأعراض التالية: سعال مستمر، تنفس سريع، صعوبة في التنفس، حمى، تقيؤ، واضطرابات ذهنية ونفسية.