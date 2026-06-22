كيف تقلل استهلاك سيارتك للوقود؟.. خبراء ينصحونك بـ5 تدابير خلال السفر

قال خبراء في نادي السيارات الألماني إنه يمكن تقليل استهلاك الوقود من خلال اتخاذ بعض التدابير المفيدة، مشيرين إلى أنه عادة ما يزداد استهلاك الوقود أثناء السفر، بسبب الأمتعة وغيرها من الأدوات، التي يتم اصحابها.

وتالياً عدد من التدابير التي يوصي بها الخبراء لتقليل استهلاك الوقود أثناء السفر:

- زيادة ضغط هواء الإطارات:

تحتاج السيارة المحملة بالكامل إلى ضغط هواء إطارات أعلى. لذا فإن إهمال ضبط ضغط الهواء سيؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود؛ نظرا لأن انخفاض ضغط هواء الإطارات يزيد من مقاومة التدحرج.

- استخدام وظائف الملاحة:

توفر العديد من أنظمة الملاحة الحديثة وظائف لتحديد مسارات موفرة للوقود، تأخذ في الاعتبار عوامل مثل حالة المرور والانحدارات.

- قيادة حذرة:

إذا كان الطريق السريع خالياً، ينبغي القيادة بسرعة تبلغ 130 كلم/س، وهي سرعة مناسبة تجمع بين استهلاك معقول للوقود وسرعة جيدة. في المقابل، تكون مقاومة الهواء عند سرعة 160 كلم/س أعلى بأربع مرات تقريباً منها عند سرعة 80 كلم/ساعة. ويؤدي التسارع والكبح المتكرران، ثم التسارع مرة أخرى إلى زيادة استهلاك الوقود. وعند ملاحظة الحاجة إلى تقليل السرعة، فمن الأفضل رفع القدمين عن دواسة الوقود مبكراً، على سبيل المثال يمكن ترك السيارة تتدحرج لمسافة بضع مئات من الأمتار الأخيرة قبل الوصول إلى المدينة وهي في وضعية القيادة بدلاً من الكبح المفاجئ قبل الوصول إليها مباشرة.

- إطفاء المحرك في الازدحامات المرورية:

يستهلك المحرك الوقود حتى عندما تكون السيارة متوقفة في الازدحامات المرورية. لذا ينبغي إطفاء المحرك إذا كان من المتوقع أن يستمر التوقف لأكثر من 20 ثانية. وتشتمل السيارات الحديثة على نظام تشغيل/إيقاف تلقائي لهذا الغرض. لذا ينبغي دائماً تركه قيد التشغيل.

- استخدام مكيف الهواء بوعي:

يعد تشغيل مكيف الهواء غير مُجدٍ للرحلات القصيرة؛ لأنه لن يتمكن من تبريد السيارة في وقت قصير. ويعد تشغيل مكيف الهواء مفيداً في الرحلات الطويلة والسريعة؛ لأن النوافذ المفتوحة وفتحة السقف تُقلل من انسيابية السيارة، ما يزيد من استهلاك الوقود.