أكثر 8 مواد تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن بعض المواد الحافظة، والمعروفة بـE-Numbers، تُزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، حلل الباحثون بيانات 112 ألفاً و395 بالغاً، وقد سجّل المشاركون بانتظام ما تناولوه من طعام وشراب على مدى سنوات عدة، ثم قام الباحثون بتحليل الإضافات الغذائية في المنتجات وربطها بالأمراض، التي ظهرت لاحقاً.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الذين تناولوا كميات كبيرة من بعض المواد الحافظة، كانوا أكثر عرضةً للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29٪ في المتوسط. كما كان خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والذبحة الصدرية، أعلى 16٪ من المشاركين، الذين تناولوا بعض المواد الحافظة بكميات قليلة.

وفحص العلماء 17 مادة حافظة شائعة الاستخدام بشكل فردي، ووجدوا أن أكثر ثماني مواد مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، هي: سوربات البوتاسيوم (E202)، ميتابيسلفيت البوتاسيوم (E224)، نتريت الصوديوم (E250)، حمض الأسكوربيك (E300)، أسكوربات الصوديوم (E301)، أيزوأسكوربات الصوديوم (E316)، حمض الستريك (E330) ومستخلص إكليل الجبل (E392).

يُشار إلى أن المواد الحافظة تُستخدم لإطالة عمر الطعام أو حمايته من التلف، وتوجد بكثرة في: النقانق ومنتجات اللحوم. الوجبات الجاهزة، والمخبوزات، والوجبات الخفيفة، والصلصات والتتبيلات، والمشروبات الغازية والمشروبات المُصنّعة الأخرى.