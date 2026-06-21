نصائح لمواجهة حرارة الصيف داخل المنزل.. تفقد النوافذ وافصل هذه الأجهزة

مع اشتداد سخونة الصيف، وموجات الحرارة التي تضرب مناطق عدة حول العالم، أفاد اتحاد مراكز حماية المستهلك في ألمانيا بأنه يمكن مواجهة حرارة الصيف داخل المنزل من خلال اتخاذ ثلاثة تدابير، في مقدمتها منع دخول الحرارة، وإطفاء الأجهزة غير الضرورية، والتهوية الجيدة (في حال إمكانية ذلك).

ويدخل نحو نصف إجمالي الحرارة إلى المنزل عبر النوافذ. لذا تعد تغطية النوافذ ضرورية لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام الستائر الخارجية أو الستائر الدوارة أو الستائر القابلة للطي أو المظلات. ويُفضّل إغلاقها في الصباح الباكر قبل أن تسطع أشعة الشمس الأولى على النافذة.

ويُراعى اختيار أنظمة ذات أسطح بيضاء أو عاكسة وشفافية منخفضة؛ فكلما زاد الانعكاس، كانت الحماية من ارتفاع درجة الحرارة أفضل.

ولا تعد أشعة الشمس المصدر الوحيد لارتفاع درجة الحرارة داخل المنزل؛ فالأجهزة الكهربائية تُنتج حرارة أيضاً عند تشغيلها باستمرار. لذا ينبغي فصل الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر والتلفاز والمصابيح في حالة عدم الاحتياج إليها بدلاً من وضعها في وضع الاستعداد فقط.

وفي الأيام الحارة، ينبغي تهوية المنزل جيداً، خاصةً عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من الداخلية، أي في الصباح الباكر أو في المساء. وتُعد التهوية الليلية مثالية خلال فصل الصيف، مع فتح النوافذ على مصراعيها؛ حيث يسمح ذلك للحرارة المحتبسة بالخروج من المنزل لساعات عدة. وتُعد التهوية المتقاطعة فكرة جيدة أيضاً، وذلك بفتح النوافذ في جهتين متقابلتين من الغرفة في آنٍ واحد لخلق تيار هواء.