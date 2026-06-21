"سوبر ناني" تحذر: التربية الحديثة تسلب الأطفال مهارات الحياة الأساسية

حذرت خبيرة التربية العالمية جو فروست، الشهيرة بلقب "سوبر ناني"، من تفشي أخطاء في أساليب التربية الحديثة تؤدي إلى حرمان الأطفال من تعلم مهارات الحياة الأساسية وتضعف قدرتهم على الاعتماد على النفس.

وأوضحت فروست، خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس" بعد انتشار مقطع فيديو لها على منصات التواصل، أن الكثير من الآباء يميلون إلى إنجاز المهام نيابة عن أبنائهم اختصاراً للوقت أو تجنباً للفوضى، مما يخلق جيلاً يتسم بالهشاشة والاعتماد الكلي على الوالدين بدلاً من المرونة.

وأشارت الخبيرة إلى ظواهر مقلقة لاحظتها، أبرزها:

إبقاء أطفال قادرين على المشي وبناء قوتهم البدنية في عربات الأطفال.

استمرار أطفال في سن الرابعة باستخدام اللهايات.

عجز أطفال في السابعة من العمر عن تنظيف أسنانهم دون الاعتماد على الفرشاة الكهربائية.

عدم معرفة أبناء الثامنة بكيفية الجلوس على الطاولة واستخدام الشوكة والسكين.

وناشدت فروست الآباء بالتخلي عن "الحلول السريعة" والعودة إلى الأساسيات لتعزيز استقلالية الأطفال، مثل تكليفهم بالمهام المنزلية وتشجيعهم على اللعب في الخارج، مشددة على ضرورة "السماح للأطفال بمواجهة بعض الصعوبات" لبناء شخصيات قوية وقادرة في المستقبل.