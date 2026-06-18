البطيخ ليس مجرد فاكهة صيفية.. دراسة حديثة تكشف مفاجآت صحية مهمة

تشير أبحاث علمية حديثة نقلها موقع «Healthline» الطبي إلى أن تناول البطيخ قد يسهم في تعزيز صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب دوره في تحسين جودة النظام الغذائي وزيادة استهلاك العناصر الغذائية الأساسية لدى البالغين والأطفال على حد سواء.

وتوضح الدراسات أن الأشخاص الذين يدرجون البطيخ ضمن نظامهم الغذائي يميلون إلى الحصول على كميات أعلى من عدد من المغذيات المهمة، بما في ذلك الألياف الغذائية، والبوتاسيوم، وفيتامين C، وفيتامين A، إضافة إلى المغنيسيوم، فضلاً عن مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والكاروتينات الأخرى. وتشير النتائج إلى أن هذه التركيبة الغذائية قد تسهم في دعم الصحة العامة وتحسين جودة النظام الغذائي بشكل ملحوظ.

ويُعزى جزء من هذه الفوائد المحتملة إلى احتواء البطيخ على مستويات مرتفعة من الحمض الأميني «إل-سيترولين»، الذي يُعتقد أنه قد يساهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية. وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة لتأثير هذا المركب على صحة القلب لا تزال قيد الدراسة، فإن الباحثين يشيرون إلى أن استهلاك البطيخ قد يكون عاملاً مساعداً في الوقاية من أمراض القلب أو الحد من تطورها.

وتقول مختصّة التغذية الوقائية في أمراض القلب ميشيل روثنشتاين إن البطيخ يُعد إضافة جيدة للنظام الغذائي الصحي العام، لأنه يحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والليكوبين والسيترولين، والتي يمكن أن تعمل بشكل متكامل لدعم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم. وتشير إلى أن هذه التصريحات لا تستند إلى مشاركتها في الدراسات، بل تأتي في إطار التقييم الغذائي العام.



ومع ذلك، يؤكد خبراء الصحة أن البطيخ، رغم فوائده المحتملة، لا يُعتبر علاجاً أو بديلاً عن النظام الغذائي الصحي المتكامل، بل يجب إدراجه ضمن نمط غذائي متوازن يشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، إلى جانب اتباع نمط حياة نشط.

ويجمع الباحثون على أن البطيخ يمثل خياراً غذائياً صيفياً منعشاً، يجمع بين الطعم المحبب والفوائد الغذائية، وقد يساهم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي في دعم صحة القلب وتحسين جودة التغذية بشكل عام.