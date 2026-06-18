7 أعراض تحذيرية لنقص فيتامين B12.. لا تتجاهلها



حذرت مايو كلينك (Mayo Clinic)، إحدى أبرز المؤسسات الطبية العالمية، من أن نقص فيتامين B12 قد يمر لسنوات دون تشخيص، رغم تأثيره المباشر في صحة الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظائف الدماغ، مشيرة إلى أن تجاهل أعراضه المبكرة قد يؤدي إلى مضاعفات يصعب علاج بعضها إذا استمر النقص لفترة طويلة.

وأوضح الخبراء أن الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، يعد من أكثر العلامات شيوعاً، نتيجة انخفاض قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم حمراء سليمة تنقل الأوكسجين إلى الأنسجة. كما قد يرافق ذلك شحوب في البشرة، وضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط، وتسارع في ضربات القلب.

وأضافت المؤسسة الطبية أن نقص فيتامين B12 قد يؤثر أيضاً في الجهاز العصبي، ما يؤدي إلى الشعور بتنميل أو وخز في اليدين والقدمين، إضافة إلى ضعف التوازن وصعوبة المشي في بعض الحالات، فضلاً عن اضطرابات في الذاكرة والتركيز قد يخلطها البعض مع آثار التقدم في العمر أو ضغوط الحياة اليومية.

ومن الأعراض الأخرى التي تستوجب الانتباه، التهاب اللسان وتغير لونه إلى الأحمر اللامع، إلى جانب فقدان الشهية أو انخفاض الوزن غير المبرر، وهي مؤشرات تستدعي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة لتحديد مستوى الفيتامين في الجسم.

ويشير المختصون إلى أن كبار السن، والنباتيين، والأشخاص الذين يعانون اضطرابات في المعدة أو الأمعاء تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية، هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين، الذي يتوافر بشكل رئيس في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة.

وأكدت مايو كلينك أن العلاج يعتمد على سبب النقص وشدته، وقد يشمل تعديل النظام الغذائي أو استخدام المكملات الغذائية أو الحقن الطبية تحت إشراف الطبيب، محذرة من تناول المكملات بشكل عشوائي دون تشخيص، لأن الإفراط في استخدامها قد لا يكون مناسباً لجميع الحالات، فيما يبقى الكشف المبكر أفضل وسيلة للوقاية من المضاعفات العصبية طويلة الأمد.