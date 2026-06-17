نصيحة مهمة قبل الانطلاق بسيارتك المتوقفة تحت شمس الصيف الساخنة

قد تشكل درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف خطراً على سلامة القيادة، وهو ما يمكن تجنبه من خلال اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل الاستخدام السليم لمكيف الهواء، وشرب السوائل على نحو كاف.

وحذرت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) من قيادة السيارة المتوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فصل الصيف؛ فالقيادة في سيارة شديدة السخونة تؤثر سلباً على التركيز والانتباه، كما تفرض ضغطاً إضافياً على أنظمة التبريد والمحرك، فضلاً عن زيادة استهلاك الطاقة والوقود.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه عند ترك السيارة لفترة طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة قد ترتفع درجة الحرارة داخل المقصورة إلى أكثر من 70 درجة مئوية. لذلك يُنصح قبل الانطلاق بفتح الأبواب والنوافذ لبضع دقائق للسماح بخروج الهواء الساخن المتراكم. وبعد ذلك يمكن تشغيل نظام مكيف الهواء. كما يُفضل في البداية استخدام وضع تدوير الهواء الداخلي، ثم التحول لاحقاً إلى وضع الهواء الخارجي بعد انخفاض درجة الحرارة داخل السيارة. كما ينبغي توجيه فتحات التهوية بعيداً عن الوجه والعينين والرقبة مباشرة.

ويُعد الوقوف في الظل أو داخل مرآب السيارات من أفضل الطرق للحد من ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية. وفي حال عدم توفر الظل، يمكن استخدام عواكس شمسية على الزجاج الأمامي أو ستائر جانبية لتقليل تأثير أشعة الشمس. كما تساعد الأغطية الفاتحة أو المناشف الموضوعة على المقود والمقاعد الجلدية في منع سخونتها المفرطة.

وتتعرض المحركات وأنظمة التبريد لإجهاد كبير خلال الطقس الحار، خصوصا أثناء الازدحام المروري أو القيادة البطيئة. لذلك ينبغي فحص مستوى سائل التبريد وزيت المحرك قبل الرحلات الطويلة، مع متابعة مؤشر حرارة المحرك أثناء القيادة. وإذا ارتفعت درجة الحرارة بشكل غير طبيعي، يجب التوقف في مكان آمن وفحص السبب قبل متابعة السير.

وفي السيارات الكهربائية، لا ينبغي ترك البطارية مشحونة بالكامل لفترات طويلة خلال الأجواء شديدة الحرارة؛ لأن ذلك قد يسرع من عملية تدهور البطارية على المدى الطويل. ويوصي العديد من المصنعين بالحفاظ على مستوى شحن يقارب 80% عند التوقف لفترات ممتدة، مع شحن البطارية إلى 100% قبل الرحلات الطويلة مباشرة فقط.

ويفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل خلال الطقس الحار حتى داخل السيارات المكيّفة، كما يؤدي تشغيل المكيف إلى جفاف الهواء والأغشية المخاطية. لذلك ينبغي الاحتفاظ بكمية كافية من المياه أو المشروبات غير المحلاة داخل السيارة، خاصة خلال الرحلات الطويلة، للحفاظ على التركيز وتجنب الصداع والإرهاق.

وتساعد الملابس الخفيفة والمريحة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة أثناء القيادة، مع مراعاة تجنب الأحذية غير الثابتة مثل النعال المفتوحة أو القيادة حافي القدمين؛ لأنها قد تعيق التحكم السريع والدقيق في الدواسات عند الطوارئ.

ولا يجب ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارة ولو لدقائق معدودة؛ فقد ترتفع درجة الحرارة داخل المقصورة بسرعة كبيرة إلى مستويات خطيرة تهدد الحياة، حتى مع ترك النوافذ مفتوحة جزئياً.