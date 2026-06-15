جسمك يرسل إشارات صامتة.. 5 علامات قد تكشف نقص «أوميغا 3»

كشفت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة (NIH) أن أحماض «أوميغا 3» الدهنية تعد من العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم للحفاظ على وظائف حيوية، مشيرة إلى أن انخفاض تناولها قد يرتبط بظهور بعض العلامات التي تستحق الانتباه، رغم أن نقصها الحاد يُعد غير شائع لدى معظم الأشخاص.

وتلعب أحماض «أوميغا 3» دوراً مهماً في صحة القلب والدماغ والعينين، كما تدخل في تنظيم العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم.

من العلامات التي قد تظهر لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من «أوميغا 3»:

جفاف البشرة وظهور مشكلات جلدية نتيجة دور هذه الدهون في الحفاظ على حاجز الجلد وترطيبه.

جفاف العينين، إذ ترتبط أحماض «أوميغا 3» بوظائف صحة العين.

ضعف التركيز أو تغيرات المزاج بسبب ارتباط «أوميغا 3» بوظائف الدماغ والجهاز العصبي.

تيبس المفاصل أو الشعور بعدم الراحة لدى بعض الأشخاص، نتيجة دورها في تنظيم الالتهابات.

ضعف الشعر أو زيادة جفافه، وهي علامات قد ترتبط أيضاً بعوامل غذائية أخرى.

ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة للحصول على «أوميغا 3» هي من خلال النظام الغذائي، خصوصاً عبر تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، إضافة إلى مصادر نباتية مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.

ويزداد الاهتمام بـ«أوميغا 3» عالمياً بسبب الدراسات التي تبحث في دورها المحتمل في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة، ما جعلها من أكثر العناصر الغذائية بحثاً في السنوات الأخيرة.