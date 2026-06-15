طريقة بسيطة لتوفير 30% من راتبك دون تغيير نمط حياتك

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط المالية على الأفراد، يبحث الكثيرون عن طرق فعّالة للادخار دون الحاجة إلى تغيير جذري في نمط حياتهم. وتشير تقارير في مجال الاقتصاد السلوكي وإدارة المال الشخصي إلى أن هناك أساليب بسيطة وغير تقليدية يمكن أن تساعد في توفير ما يصل إلى 30% من الدخل الشهري دون تقليل مستوى الإنفاق بشكل مباشر فالادخار لا يعتمد دائماً على تغيير نمط الحياة أو تقليل الرفاهية، بل على إعادة تنظيم المال بطريقة ذكية تجعل جزءاً من الدخل يذهب تلقائياً إلى الادخار قبل أن يُصرف

ما هي هذه الطريقة؟

تعتمد الفكرة الأساسية على ما يُعرف في الدراسات المالية باسم “إعادة توزيع المصاريف” بدل “تقليلها”. أي أن المشكلة ليست في حجم الراتب، بل في طريقة استخدامه.

وتقوم هذه الاستراتيجية على 3 خطوات رئيسية:

فصل الأموال تلقائياً

بمجرد استلام الراتب، يتم تحويل نسبة محددة (مثل 20% إلى 30%) إلى حساب ادخار منفصل بشكل تلقائي، قبل البدء في أي إنفاق.

استخدام قاعدة “الدفع لنفسك أولاً”

وهي قاعدة مالية معروفة في الإدارة المالية الشخصية، وتعني أن الادخار يجب أن يكون أول التزام مالي، وليس ما يتبقى آخر الشهر.

. تقليل “الإنفاق غير المرئي”

مثل الاشتراكات غير المستخدمة، والمشتريات الصغيرة المتكررة التي لا يتم الانتباه لتراكمها.

لماذا تعمل هذه الطريقة؟

بحسب خبراء في الاقتصاد السلوكي، فإن أغلب الناس لا يفشلون في الادخار بسبب ضعف الدخل، بل بسبب غياب النظام المالي. فعندما يتم الادخار تلقائياً، يقل الاعتماد على “القرار اليومي” الذي غالباً ما يتأثر بالعاطفة أو العادات الاستهلاكية.

هل يمكن فعلاً توفير 30%؟

يؤكد مختصون أن نسبة 30% ليست قاعدة ثابتة، لكنها هدف واقعي لدى الأشخاص الذين لديهم دخل مستقر ولا يعانون من التزامات عالية، خصوصاً إذا تم الجمع بين الادخار التلقائي وتقليل المصاريف غير الضرورية.