الجلطة لا تأتي فجأة..علامات يخبرك بها جسمك قبل سنوات.. بعضها «خفي وصامت»

يحذر خبراء الصحة من أن بعض أمراض الأوعية الدموية والجلطات الدماغية لا تأتي بشكل مفاجئ كما يعتقد الكثيرون، بل قد تسبقها أعراض خفية وصامتة تمتد لسنوات دون أن يلتفت إليها المريض، وفق ما تشير إليه تقارير طبية صادرة عن مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) وجمعية القلب الأميركية (AHA).

أعراض مبكرة قد تظهر قبل سنوات

تشير الدراسات إلى أن هناك مؤشرات مبكرة مرتبطة بتدهور صحة الأوعية الدموية، من أبرزها:

نوبات صداع متكررة وغير معتادة

قد تكون مرتبطة باضطراب تدفق الدم إلى الدماغ، خصوصاً إذا ظهرت بشكل جديد أو متصاعد.

تنميل أو ضعف مؤقت في الأطراف

قد يظهر على شكل وخز أو فقدان إحساس جزئي في اليد أو الساق ويختفي بسرعة، وهو ما قد يشير إلى اضطرابات في الدورة الدموية.

تشوش في الرؤية أو دوخة مفاجئة

تعد من العلامات التي قد ترتبط بتغير تدفق الدم إلى الدماغ أو العين.

تعب غير مبرر وضعف عام

وهو عرض غير محدد لكنه قد يكون جزءاً من تدهور تدريجي في صحة القلب والأوعية.

ما الذي يحدث داخل الجسم؟

وفق American Heart Association (AHA)، فإن الجلطات لا تحدث فجأة في كثير من الحالات، بل تسبقها تراكمات تدريجية في الشرايين (تصلب الشرايين) تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الدماغ.

هذه العملية قد تستغرق سنوات طويلة دون أعراض واضحة، قبل أن تظهر علامات تحذيرية متفرقة لا يتم ربطها بالمرض في الغالب.

متى يجب القلق؟

يشدد الأطباء على ضرورة مراجعة الطبيب فوراً عند ظهور:

أعراض مفاجئة في الكلام أو الحركة

فقدان مؤقت للرؤية

تنميل متكرر في جهة واحدة من الجسم

حتى لو اختفت الأعراض سريعاً، فقد تكون إنذاراً مبكراً لمشكلة خطيرة.