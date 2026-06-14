مرسيدس تطلق سيارة مصفحة.. قلعة محصنة على 4 عجلات

أطلقت شركة مرسيدس الألمانية سيارتها S 680 Guard 4matic المصفحة الجديدة، التي تستهدف الشخصيات المهمة ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن سيارة الصالون الفاخرة تجمع بين نظام الحماية المتكامل (iSS) ومقصورة ركاب مصممة خصيصاً وهيكل خارجي أنيق من الألومنيوم، بالإضافة إلى مجموعة تعليق محسنة ومكونات مخصصة لتوفير نفس مستوى الراحة والرحابة والمتانة على المدى الطويل، التي تمتاز بها سيارات الفئة S العادية، على الرغم من الوزن الإضافي الكبير.

وتستوفي السيارة المصفحة الجديدة متطلبات فئة الحماية VR10، وهي أعلى مستوى من الحماية المدنية، وتروج الشركة الألمانية لسيارتها الجديدة باعتبارها سيارة الصالون القياسية الوحيدة الحاصلة على شهادة VR10 من المصنع لكل الأجزاء الشفافة مثل النوافذ وألواح الهيكل المعتمة، بما في ذلك مقصورة الركاب، ويتم منح الشهادة من قبل مكتب أولم لاختبار المقذوفات.

وتم اختبار فعالية الحماية، التي توفرها مقصورة الركاب المصفحة بواسطة دمى خاصة تحاكي خصائصها الفيزيائية خصائص جسم الإنسان، ويتيح ذلك إجراء تحليل واقعي للإصابات المحتملة الناجمة عن الهجمات الباليستية أو الهجمات بالمتفجرات، وأكدت الشركة الألمانية على اجتياز السيارة S 680 Guard 4matic الجديدة جميع الاختبارات بنجاح، وحصلت على تصنيف ثلاث نجوم، وهو أعلى تصنيف.

ويقوم نظام الإنذار بالتهديدات Threat Alarm System المنطقة المحيطة بإشارات مرئية ومسموعة، ويتيح نظام الاتصال المتكامل إجراء محادثات مع الأشخاص خارج السيارة دون الحاجة إلى فتح الأبواب أو النوافذ.

ونظرا لأن مكونات الحماية المدمجة، مثل النوافذ السميكة، تجعل الأبواب أثقل بكثير من سيارات الفئة S القياسية، فإن الشركة الألمانية توفر أبواباً أمامية وخلفية تعمل بنظام مؤازرة كهربائي ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، ويمكن تشغيل هذه الأبواب بيد واحدة وتثبيتها على أي زاوية حتى على المنحدرات.

وعلى الصعيد التقني، تعتمد السيارة المصفحة الجديدة على سواعد محرك تربو مكون من 12 أسطوانة بسعة حجمية 0ر6 لتر ويولد قوة 450 كيلووات/612 حصان ويدور بعزم دوران أقصى 830 نيوتن متر.

ولأول مرة في سيارة صالون مخصصة للحماية يتم الاعتماد على نظام الدفع الرباعي، بينما تصل السرعة القصوى إلى 210 كلم/س.

وتضمن منظومة الدفع تحكماً دقيقاً حتى في أصعب الظروف، وتساعد مكونات نظام التعليق والمكابح المعدلة على التحكم في وزن السيارة مع الحفاظ على راحة القيادة المعتادة في سيارات الفئة S.

وتؤثر مكونات الحماية الثقيلة على معدل استهلاك الوقود؛ حيث يبلغ معدل الاستهلاك 1ر19 لتر/100 كلم.

وتلتزم مرسيدس في مقصورة السيارة بمعايير الراحة والرقمنة المعتمدة في الجيل الحالي من سيارات الفئة S الفاخرة، ويمكن تخصيص المواد والألوان والتجهيزات وتكوينات المقاعد حسب الطلب.

ويحول نظام الترفيه في الخلف MBUX المقاعد الخلفية إلى صالة أعمال متصلة بوظائف مثل مؤتمرات الفيديو المباشرة، وهو ما يجعل السيارة المصفحة الجديدة مناسبة للعملاء، الذين يعملون أثناء التنقل أو يحتاجون إلى إجراء محادثات سرية.

وإلى جانب حزمة الحماية الأساسية توفر مرسيدس العديد من الأنظمة المخصصة لفئة Guard؛ حيث يمكن لنظام إخماد الحريق مكافحة الحرائق في حيز المحرك أو أسفل السيارة، كما يقوم نظام الهواء النقي في حالات الطوارئ بحماية الركاب من دخول الغازات الضارة إلى مقصورة الركاب.