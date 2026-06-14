أبرز علامات إصابة الطفل بـ«عُسر القراءة».. وطرق العلاج

قال اختصاصي الطب النفسي والعلاج للأطفال والمراهقين البروفيسور الألماني جيرد شولته - كورنه إنه إذا لم يحرز الطفل تقدماً في القراءة والكتابة على الرغم من تدريبه عليهما، فقد يشير ذلك إلى إصابته بما يعرف بـ«عُسر القراءة»، موضحاً أن «عُسر القراءة» هو اضطراب وظيفي في الدماغ تتمثل العلامات الدالة عليه في: القراءة ببطء مع التعثر أثناء القراءة، وفقدان موضعها.

وتشمل العلامات أيضاً حذف كلمات وإضافة مقاطع لفظية أو حروف منفردة والعجز عن إعادة صياغة الجمل، التي قرأها بدقة، بالإضافة إلى تبديل الحروف عند الكتابة.

وأوصى البروفيسور الألماني الوالدين باستشارة مُعالج متخصص في علاج صعوبات تعلم عند ملاحظة هذه العلامات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أنه لا يمكن علاج عسر القراءة، إلا أن العلاج المُبكر والمُوجّه يمكن أن يُقلّل بشكل كبير من صعوبات القراءة والكتابة، ويُؤثّر إيجاباً على مسار عُسر القراءة. وكي يحقق العلاج نتائج ملموسة، ينبغي أن يحدث تنسيق وثيق بين المُعالج والوالدين والمدرسين.