كيف يخفف زيت القرنفل ألم الأسنان.. وهل يعد علاجاً ناجعاً؟

يلجأ البعض إلى زيت القرنفل كعلاج منزلي شائع لألم الأسنان.. فإلى أي مدى يعد ناجعاً؟.. للإجابة عن هذا السؤال، أفادت عيادة كاريه للأسنان بمدينة كولونيا الألمانية بأن زيت القرنفل يحتوي على مادة «الأوجينول»، التي تمتاز بتأثير مُخدر طفيف، غير أنها لا تعالج السبب الجذري للألم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينطوي زيت القرنفل على خطر الحساسية التلامسية؛ إذ قد يتسبب الزيت العطري المُركّز في تهّيج الغشاء المخاطي للفم. وبناءً عليه، يمكن القول بأن زيت القرنفل يعمل على تخفيف ألم الأسنان مؤقتاً، غير أنه لا يمثل علاجاً ناجعاً للألم.

لذا ينبغي على أية حال استشارة طبيب الأسنان لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الألم، والذي يشمل تسوس الأسنان والتهاب عصب السن ومشاكل اللثة.