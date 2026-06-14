بالتعاون مع شانجان.. شركة سيارات إيطالية تعود للحياة بـ MT6 الجديدة

أعلنت شركة أوسكا (OSCA) الإيطالية عن عودتها إلى عالم السيارات عبر السيارة MT6 الجديدة، والتي تعد ثمرة التعاون مع شركة شانجان الصينية.

وأوضحت أن السيارة MT6 المدمجة، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه، تأتي بطول 51ر4 متر، وتتميز بخط سقف منخفض وانسيابي، مع أقواس عجلات بارزة وواجهة أمامية هجومية بشبكة كبيرة وتشطيب يشبه ألياف الكربون.

وتشتمل السيارة على كشافات LED كاملة، وجنوط رياضية قياس 21 بوصة مزودة بإطارات فائقة، بالإضافة إلى مؤخرة تحتوي على أربعة مخارج عادم وناشر هواء خلفي من الكربون، ما يعزز الطابع الرياضي للسيارة.

وفي المقصورة الداخلية، تعتمد السيارة على توجه رياضي واضح يركز على السائق، مع مقاعد رياضية واستخدام خامات الجلد والألكانتارا، إلى جانب مقود ثلاثي الأذرع تم استلهام تصميمه من السيارات الرياضية الكلاسيكية.

ويتم عرض المعلومات عبر شاشتين قياس 25ر10 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه.

وتتوفر تجهيزات حديثة تشمل الشحن اللاسلكي للهواتف وأنظمة اتصال متطورة ودعم Apple CarPlay Ultra، بالإضافة إلى مقاعد أمامية كهربائية مع التدفئة والتهوية وسقف بانورامي وأنظمة مساعدة قيادة من المستوى الثاني.

وتم تطوير أنظمة الإلكترونيات والترفيه بالتعاون مع متخصصين إيطاليين بهدف منح السيارة طابعاً مستقلاً، بينما يعتمد المحرك على وحدة بنزين تربو سعة 5ر1 لتر.

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق السيارة MT6 الجديدة في الأسواق بحلول سبتمبر المقبل نظير سعر يبلغ نحو 49 ألف يورو.