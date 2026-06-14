مشروب يومي بسيط يحارب الشيخوخة وأمراض القلب.. دراسة تكشف المفاجأة

كشفت دراسة حديثة أن تناول الشاي بانتظام، وخصوصاً الشاي الأخضر، قد يرتبط بمجموعة من الفوائد الصحية المهمة، من بينها دعم صحة القلب والدماغ، والمساعدة في التحكم بالوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، إضافة إلى دوره في إبطاء بعض مظاهر الشيخوخة.

ووفقاً لما نقلته مجلة Science Daily، أجرى فريق من الباحثين في معهد بحوث الشاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، دراسة لتحليل تأثير أوراق نبات الكاميليا الصينية، وهي المصدر الأساسي لأنواع الشاي المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الشاي الأخضر ومركباته النشطة.

مركبات طبيعية تحمي الجسم

أظهرت نتائج الدراسة أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات مرتفعة من البوليفينولات، ولا سيما مركبات الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة طبيعية تلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة وتطور بعض الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن هذه المركبات قد تسهم في دعم وظائف الجهاز العصبي، كما قد تساعد في الحد من فقدان الكتلة العضلية لدى كبار السن، وهي مشكلة ترتبط عادة بالتقدم في العمر وتؤثر في الحركة وجودة الحياة.

فوائد للقلب والتمثيل الغذائي

بحسب الدراسة، يرتبط الاستهلاك المنتظم للشاي بانخفاض خطر الوفاة الناتجة عن أسباب مختلفة، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات الصحية، مثل مستويات الكوليسترول في الدم.

كما أظهرت الأبحاث أن الكاتيكينات الموجودة في الشاي الأخضر قد تساعد في تحسين عمليات الأيض وتنظيم الوزن، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، من خلال تأثيرها المحتمل على حرق الدهون وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بصحة الجسم.

ويرتبط تناول الشاي أيضاً بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي من أكثر أسباب الوفاة انتشاراً حول العالم، إضافة إلى امتلاكه خصائص مضادة للميكروبات.

دعم صحة الدماغ والقدرات الإدراكية

ولم تقتصر فوائد الشاي الأخضر على القلب والوزن، إذ أشارت الدراسة إلى وجود ارتباط بين استهلاكه المنتظم وانخفاض بعض المؤشرات المرتبطة بتدهور الوظائف الإدراكية ومرض ألزهايمر.

ويرى الباحثون أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة في الشاي قد تساعد في حماية الخلايا العصبية وتقليل تأثيرات الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان يرتبطان بتراجع صحة الدماغ مع مرور الوقت.

تحذيرات من المشروبات التجارية

ورغم الفوائد الصحية المحتملة للشاي، حذر الباحثون من الإفراط في الاعتماد على أنواع الشاي الجاهز المعبأ، مثل المشروبات المعلبة، إذ قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر، أو محليات صناعية، أو مواد حافظة تقلل من قيمتها الصحية.

كما أشارت بعض التحليلات إلى إمكانية وجود آثار لجزيئات بلاستيكية دقيقة وبقايا مبيدات حشرية في بعض المنتجات التجارية، وهو ما قد يمثل مصدر قلق عند استهلاكها بكميات كبيرة ولفترات طويلة.

الاعتدال هو المفتاح

وأوضح الخبراء أن الشاي قد يؤثر في امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية والكالسيوم، لذلك ينبغي مراعاة توقيت تناوله لدى الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي نباتي أو لديهم احتياجات غذائية خاصة.

وأكد الباحثون أن أفضل طريقة للاستفادة من خصائص الشاي هي اختيار الشاي التقليدي الطازج، وتناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، باعتباره جزءاً من نمط حياة صحي وليس بديلاً عن العادات الصحية الأخرى.