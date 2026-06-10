ما قصة ترند «2026 هي 2016 الجديدة» الذي اجتاح مواقع التواصل؟

انتشر على منصات «تيك توك وإنستغرام وإكس» ترند يحمل اسم «2026 هي 2016 الجديدة»، ليصبح واحدًا من أكثر الظواهر الرقمية انتشارًا، بعدما أعاد ملايين المستخدمين إحياء ذكريات عام 2016 بكل تفاصيله، من الأزياء والأغاني إلى الفلاتر والتحديات الشهيرة التي ميزت تلك الفترة.

كيف بدأ الترند؟

بدأت الفكرة في أواخر عام 2025 عبر منشورات ساخرة على تيك توك تدعو إلى «إعادة ضبط الإنترنت»، قبل أن تتحول سريعًا إلى موجة حنين جماعية، حيث بدأ المستخدمون نشر صور قديمة ومقاطع فيديو تقلد أسلوب التصوير والموضة والموسيقى التي كانت رائجة قبل عشرة أعوام.

لماذا عاد عام 2016 إلى الواجهة؟

يرى باحثون في الثقافة الرقمية أن السبب لا يتعلق بالعام نفسه، بل بالحنين إلى فترة يعتبرها كثيرون آخر مرحلة من الإنترنت «العفوي»، قبل هيمنة المحتوى الاحترافي والذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي تتحكم فيما يشاهده المستخدمون اليوم. ولذلك، ينظر كثير من أبناء جيل «زد» إلى عام 2016 بوصفه زمنًا أبسط وأكثر تلقائية.

ماذا أعاد المستخدمون إلى الحياة؟

أعاد المشاركون في الترند استخدام فلاتر سناب شات القديمة، وصور السيلفي المشبعة بالألوان، وموضة أطواق الرقبة (Chokers)، والجينز الضيق، وسترات البومبر، إلى جانب نشر صور منخفضة الجودة تحاكي كاميرات الهواتف قبل عقد من الزمن. كما عادت تحديات مثل Mannequin Challenge وBottle Flip Challenge، إلى جانب الحديث عن ألعاب مثل Pokémon Go التي كانت ظاهرة عالمية في ذلك الوقت.

الموسيقى أيضًا عادت

لم تقتصر العودة على الصور، بل امتدت إلى الموسيقى، إذ شهدت منصات البث عودة أغنيات حققت نجاحًا كبيرًا في 2016، مثل أعمال دريك وجاستن بيبر وزارا لارسون وذا تشينسموكرز، كما أعاد المستخدمون استخدام هذه الأغاني في مقاطع الفيديو الجديدة، ما منحها حياة جديدة بعد مرور عقد على إطلاقها.

مشاركة المشاهير

انضم عدد من المشاهير والمؤثرين إلى الترند، عبر نشر صور قديمة أو إعادة إنتاج إطلالاتهم في 2016، ما ساهم في زيادة انتشاره وتحوله إلى ظاهرة عالمية تجاوزت حدود الحنين الشخصي إلى موضة وثقافة كاملة تعود إلى منتصف العقد الماضي.

لماذا يحقق الترند هذا النجاح؟

يرى مختصون أن موجة الحنين هذه تعكس رغبة المستخدمين في الهروب من الضغوط الحالية والعودة إلى مرحلة يتذكرونها باعتبارها أكثر بساطة ومتعة، كما أنها تعكس حالة من التشبع بالمحتوى الحديث، ما دفع كثيرين إلى البحث عن ذكريات وصور وأغانٍ أعادت إليهم شعورًا بالدفء والحنين.

وبينما يواصل الترند الانتشار، يبدو أن عام 2016 عاد بالفعل إلى الواجهة، ليس كتاريخ في الذاكرة فحسب، بل كموضة وثقافة رقمية يعيشها ملايين المستخدمين من جديد على شاشات هواتفهم.