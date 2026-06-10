ما فوائد الأحذية التي تشعرك بأنك تمشي حافياً.. وهل تناسب الجميع؟

تتوافر في الأسواق حالياً أحذية تحاكي المشي حافياً. فما هي؟ وما مزاياها؟.. للإجابة عن هذين السؤالين، قالت اختصاصية جراحة العظام والإصابات الألمانية، ميلاني جالا، إن الأحذية، التي تحاكي المشي حافياً، هي أحذية تتيح الاستفادة من مزايا المشي بأقدام حافية دون أن يتعرض باطن القدم للاتساخات أو للإصابة بفعل الشظايا والمسامير.

وأوضحت أن الأحذية، التي تحاكي المشي حافياً، تشتمل على نعل رقيق ومرن، وتوفر مساحة واسعة نسبياً لأصابع القدم، كما أنها لا تحتوي على فرق في الارتفاع بين الكعب ومقدمة القدم.

وبذلك تتأثر الحركة الطبيعية للقدم بشكل أقل، كما تبذل عضلات القدم جهداً أكبر، وهي سمات يمتاز بها المشي بأقدام حافية، والذي يعد مفيداً لصحة القدم بفضل قدرته على تقوية العديد من العضلات الصغيرة.

وأوصت جالا بارتداء الأحذية، التي تحاكي المشي حافياً، لفترة قصيرة في البداية، تتراوح بين 30 و60 دقيقة يومياً، ثم زيادتها تدريجياً في الأسابيع التالية.

وعللت جالا ذلك بأنه عند ارتداء هذا النوع من الأحذية تضطر الأنسجة المحيطة بالقدم والكاحل، مثل وتر أخيل واللفافة الأخمصية وعضلات القدم الصغيرة، إلى العمل بجهد أكبر بكثير، ومن ثم يشعر الكثيرون بتوتر أسفل باطن القدم أو في منطقة وتر أخيل، بالإضافة إلى الشعور بألم العضلات في ربلة الساق والقدمين.

وعلى الرغم من أن الأحذية، التي تُحاكي المشي حافياً، تعتبر وسيلة جيدة لتدريب وظائف القدم، إلا أنها تعد غير مناسبة في الحالات التالية: انخفاض الإحساس بالألم في القدمين، على سبيل المثال نتيجةً للإصابة بداء السكري، تشوهات القدم الواضحة مثل القدم المسطحة،

والتهاب المفاصل المتقدم في القدم أو الكاحل.