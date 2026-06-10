تحذير طبي عاجل لمن يشرب القهوة على الريق يوميا

حذّرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وسلوكيات الأكل، الدكتورة مارينا ستودينكينا، من أن شرب القهوة على معدة فارغة بشكل يومي يرفع خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون مشكلات سابقة في الجهاز الهضمي أو المرارة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «Gazeta.ru» الروسية، أوضحت الطبيبة أن تناول القهوة فور الاستيقاظ يحفّز إفراز الصفراء والإنزيمات الهاضمة، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى ارتداد هذه الإنزيمات إلى قنوات البنكرياس بدلًا من وصولها إلى الأمعاء، الأمر الذي قد يسبب تلفًا تدريجيًا في البنكرياس والتهابًا قد يتحول مع مرور الوقت إلى التهاب مزمن.

وأضافت أن سرعة ظهور هذه المضاعفات تعتمد على الحالة الصحية للبنكرياس ونمط الحياة والعوامل الوراثية، إضافة إلى استهلاك السكر والكحول، مؤكدة أن القهوة نفسها قد تشكل عاملًا محفزًا حتى في حال تناولها من دون سكر.

وأشارت إلى أن التهاب البنكرياس المزمن قد يؤدي إلى اضطراب في إنتاج الإنزيمات الهاضمة، وهو ما ينعكس على عملية الهضم ويسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإسهال أو الإمساك، فضلًا عن فقدان الوزن.

كما حذرت من أن استمرار إجهاد البنكرياس لفترات طويلة قد يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني المعتمد على الأنسولين، نتيجة تراجع قدرة البنكرياس على إنتاج الكميات الكافية من الهرمونات المنظمة لمستويات الغلوكوز في الدم.

وأكدت الطبيبة أن الاستعداد الوراثي قد يلعب دورًا في الإصابة بأمراض البنكرياس، إلا أن نمط الحياة والعادات الغذائية اليومية يظلان العامل الأكثر تأثيرًا في الحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي أو تعريضه للمضاعفات.