أداة مريحة لا غنى عنها في السيارة.. ترفعها في ثوانٍ وتحظى بطلب كبير

تعد الرافعة الهوائية للسيارات من الأدوات الحديثة التي انتشرت بشكل متزايد؛ نظراً لقدرتها على رفع السيارة بسرعة كبيرة اعتماداً على ضغط الهواء بدلاً من الأنظمة الهيدروليكية التقليدية.

وأوضحت مجلة السيارات «أوتو تسايتونج» الألمانية أن هذه الرافعة تعمل عبر توصيلها بضاغط هواء (كمبريسور)؛ حيث يتم ملء وسادة هوائية بضغط يصل عادة إلى نحو 10 بار، ما يؤدي إلى ارتفاع السيارة خلال ثوانٍ إلى مستوى يتراوح غالباً بين 15 و40 سنتيمترا، بحسب الطراز وسعة التحمل.

وشدد خبراء المجلة على ضرورة التأكد من استخدام الرافعة على أرضية مستوية وصلبة؛ لأن أي ميل في السطح قد يؤدي إلى فقدان التوازن أثناء عملية الرفع، وهو ما يمثل خطراً مباشراً على سلامة المستخدم والسيارة.

كما لا ينبغي العمل أسفل السيارة اعتماداً على الرافعة الهوائية وحدها، بل يجب استخدام دعامات أمان إضافية لتثبيت السيارة بشكل كامل قبل البدء بأي أعمال صيانة تحتها.

وتشير الإرشادات الفنية إلى ضرورة فحص الوسادة الهوائية بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تشققات أو تلف في المادة المطاطية؛ إذ إن أي خلل فيها قد يؤدي إلى تسرب الهواء وانخفاض مفاجئ في السيارة أثناء الرفع.

كما لا ينصح بتعريض الرافعة للحرارة العالية أو المواد الكيميائية والزيوت؛ لأنها قد تؤثر على عمرها الافتراضي وكفاءتها التشغيلية.