كيف تحقق أفضل أداء لمكيف هواء السيارة خلال الصيف الساخن؟

لا يقتصر دور مكيف الهواء في السيارة على توفير الراحة للركاب فحسب، بل يمتد ليشمل جانباً مهماً يتعلق بالسلامة المرورية؛ لأن الحرارة المرتفعة، خصوصاً خلال موسم الصيف الساخن، داخل المقصورة يمكن أن تؤثر سلباً على تركيز السائق وقدرته على الاستجابة، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

ولتحقيق أفضل أداء لمكيف الهواء في السيارة، أوصت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) بعدم ضبط درجة الحرارة على مستويات منخفضة جداً مقارنة بدرجة الحرارة الخارجية. وأوضحت أنه ينبغي تهوية السيارة لبضع دقائق قبل تشغيل المكيف، خاصة إذا كانت متوقفة لفترة طويلة تحت أشعة الشمس؛ ففتح الأبواب أو النوافذ يسمح بخروج الهواء الساخن المتراكم داخل المقصورة، ما يساعد مكيف الهواء على خفض درجة الحرارة بسرعة أكبر وبجهد أقل.

وفي المراحل الأولى من التبريد، يُعد استخدام وضع إعادة تدوير الهواء الداخلي وسيلة فعالة لتسريع خفض درجة الحرارة؛ حيث يُعيد النظام تبريد الهواء الموجود داخل السيارة بدلا من سحب الهواء الساخن من الخارج.

ومع ذلك، يُستحسن العودة بعد فترة قصيرة إلى وضع إدخال الهواء الخارجي للحفاظ على جودة الهواء داخل المقصورة ومنع ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار الخبراء الألمان أيضاً إلى أهمية إبقاء النوافذ مغلقة أثناء تشغيل المكيف؛ لأن دخول الهواء الخارجي يؤدي إلى فقدان جزء من البرودة، ويجبر النظام على العمل بطاقة أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة.

ويُنصح بعدم توجيه فتحات التهوية مباشرة نحو الوجه أو الجسم؛ إذ قد يتسبب الهواء البارد المباشر في تهيج الأغشية المخاطية أو الشعور بآلام في الرقبة والكتفين. ويُفضل توجيه الهواء نحو الزجاج الأمامي أو الجزء العلوي من المقصورة لضمان توزيع أكثر توازناً للهواء البارد.

ولا تقتصر أهمية مكيف الهواء على فصل الصيف فقط، بل يُوصى بتشغيله بانتظام على مدار العام، حتى خلال فصل الشتاء؛ إذ يساعد ذلك على إزالة الرطوبة من الهواء داخل السيارة ويحد من تكثف البخار على الزجاج، كما يساهم في الحفاظ على تشحيم ضاغط التكييف والأجزاء المطاطية، ما يقلل من احتمالات الأعطال والتسربات مع مرور الوقت.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤدي تشغيل مكيف الهواء في السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي إلى زيادة استهلاك الوقود بدرجات متفاوتة، قد تصل إلى نحو لتر إضافي لكل 100 كيلومتر بحسب ظروف القيادة ودرجة الحرارة الخارجية.

أما في السيارات الكهربائية، فإن تشغيل مكيف الهواء ينعكس على مدى القيادة المتاح؛ حيث يستهلك التشغيل جزءاً من الطاقة المخزنة في البطارية، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.

وشدد الخبراء الألمان على أهمية الصيانة الدورية لمكيف الهواء للحفاظ على كفاءته وأدائه. وتشمل هذه الصيانة فحص النظام بشكل منتظم، واستبدال فلتر المقصورة مرة واحدة سنوياً على الأقل، بالإضافة إلى تنظيف النظام أو إعادة تعبئة غاز التبريد عند ملاحظة ضعف في كفاءة التبريد أو ظهور روائح غير مرغوبة داخل السيارة.