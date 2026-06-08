هل تفكر في شراء سيارة كهربائية صغيرة؟.. خذ هذه النصائح في الحسبان

يشهد عالم السيارات رواجاً كبيراً للسيارات الكهربائية الصغيرة لما تمتاز به من صغر الحجم والرشاقة وقلة الانبعاثات الضارة بالبيئة. فهل تستحق الاقتناء حقاً؟.. للإجابة عن هذا السؤال، قال رئيس قسم الاختبارات والتكنولوجيا لدى مجلة السيارات «أوتو موتور أوند شبورت» الألمانية، ينس دراله، إن السيارات الكهربائية الصغيرة لا تعد مناسبة كسيارة أساسية أو للقيادة لمسافات طويلة، موضحاً أن المشكلة تكمن في أن معظم الطرازات توفر سعة بطارية منخفضة تتراوح بين 40 و60 كيلووات/ساعة، كما يبلغ مدى القيادة الأقصى 300 كلم في الاستخدام اليومي.

ومع الشحن السريع بالتيار المستمر، والذي غالبا ما يكون نحو 50 كيلووات، لا يتم شحن السيارة بسرعة كبيرة، في حين تستغرق محطات الشحن وقتا أطول.

وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تكون السيارات الكهربائية الصغيرة أغلى من الطرازات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي؛ لذا يجب قبل اقتناء سيارة كهربائية صغيرة التساؤل عما إذا كان حجم البطارية ومدى القيادة وسرعة الشحن مناسبين لأسلوب القيادة، علماً بأنه مع الرحلات المنتظمة، التي تزيد على 200 كلم، قد تكون بعض الطرازات محدودة نوعاً ما. وبشكل عام، يمكن القول إن السيارة الكهربائية الصغيرة تصلح كسيارة ثانية مخصصة للمسافات القصيرة.