«أودي» تكشف عن أقوى وأسرع موديلاتها عبر التاريخ

كشفت شركة أودي النقاب عن سيارتها Nuvolari السوبر رياضية الجديدة، والتي ستكون أقوى وأسرع موديلاتها عبر التاريخ.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Nuvolari الجديدة تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك احتراق داخلي وثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 736 كيلووات/1001 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية، بينما تتخطى سرعتها القصوى حاجز 350 كلم/س.

ومن المتوقع إطلاق السيارة Nuvolari الجديدة في 2027 نظير سعر يبلغ نحو 600 ألف يورو، على أن يقتصر إنتاجها على 499 نسخة فقط.