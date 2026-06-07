كيف تتخلص من متاعب حُرقة المعدة؟.. عليك بهذه التدابير المهمة

تعد حُرقة المعدة من متاعب الجهاز الهضمي الشائعة. ويمكن مواجهة حُرقة المعدة بواسطة الأدوية مثل مُثبطات مضخة البروتون، بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل اتباع نظام غذائي متوازن، والإقلاع عن التدخين.

وأوضح موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية لاتحاد الصيادلة الألمان، أن مُثبطات مضخة البروتون يتم استخدامها بشكل أساسي في الحالات، التي يلعب فيها حمض المعدة دوراً مهماً مثل حالات قرحة المعدة أو لدى بعض المرضى المعرضين لخطر كبير، والذين يتناولون مسكنات الألم المضادة للالتهابات.

كما تستخدم مثبطات مضخة البروتون لعلاج مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهو ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

وبشكل عام، تعد مثبطات مضخة البروتون أدوية فعّالة وآمنة، غير أنها قد تُسبب آثاراً جانبية مثل مشاكل الجهاز الهضمي ونقص الحديد أو فيتامين B12 في حال الإفراط في تناولها.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن مواجهة حرقة المعدة أيضاً من خلال التدابير المهمة التالية: اتباع نظام غذائي متوازن، إنقاص الوزن في حال زيادة الوزن، الإقلاع عن التدخين، النوم على الجانب الأيسر، وتمارين تقوية الحجاب الحاجز.