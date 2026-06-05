لعشاق البطاطا المقلية.. دراسة تكشف ما يحدث عند تناولها 3 مرات أسبوعيا

كشفت دراسة علمية واسعة النطاق نشرتها«Science Daily» أن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيا قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 20%، في حين لم تظهر الأنواع الأخرى من البطاطس، مثل المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة، التأثير ذاته على خطر الإصابة بالمرض.

واعتمدت الدراسة على بيانات آلاف العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة ضمن ثلاثة مشاريع بحثية طويلة الأمد امتدت بين عامي 1984 و2021. وعند انطلاق الدراسة، لم يكن أي من المشاركين مصابا بالسكري أو بأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

وخلال فترة المتابعة، التي استمرت لعقود، أصيب 22,299 مشاركا بالسكري من النوع الثاني. وأظهرت النتائج أن تناول ثلاث حصص من البطاطس أسبوعيا ارتبط بزيادة طفيفة بلغت 5% في خطر الإصابة بالمرض بشكل عام، إلا أن الخطر ارتفع بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين تناولوا البطاطس المقلية، بينما لم يسجل الباحثون أي ارتباط مهم بين السكري وتناول البطاطس المسلوقة أو المخبوزة أو المهروسة.

وأوضح الباحثون أن طريقة إعداد البطاطس تلعب دورا أساسيا في التأثيرات الصحية المرتبطة بها، مشيرين إلى أن الدراسات السابقة غالبا ما تعاملت مع البطاطس كفئة غذائية واحدة دون التمييز بين أساليب الطهي المختلفة أو دراسة الأغذية البديلة التي تحل محلها في النظام الغذائي.

كما بحثت الدراسة في تأثير استبدال البطاطس بأطعمة أخرى غنية بالكربوهيدرات. وتبين أن استبدالها بالحبوب الكاملة خفض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 8%، فيما أدى استبدال البطاطس المقلية تحديدا بالحبوب الكاملة إلى تقليل الخطر بنسبة 19%. في المقابل، ارتبط استبدال البطاطس بالأرز الأبيض بزيادة احتمالات الإصابة بالمرض.

ورغم احتواء البطاطس على عناصر غذائية مهمة، مثل الألياف وفيتامين «سي» والمغنيسيوم، فإنها تحتوي أيضا على نسب مرتفعة من النشا وتمتلك مؤشرا جلايسيميا مرتفعا، ما يعني قدرتها على رفع مستويات السكر في الدم بسرعة أكبر مقارنة ببعض الأغذية الأخرى.

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن تأثير البطاطس على خطر الإصابة بالسكري لا يعتمد فقط على كمية الاستهلاك، بل يتأثر أيضا بطريقة تحضيرها ونوعية الأطعمة التي تحل محلها ضمن النظام الغذائي اليومي.