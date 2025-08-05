«حرامية في تايلاند».. يسرقون السياح بمساعدة «الدرونز»

أصبح السياح في جزيرة تايلاندية اكتسبت حفلات اكتمال القمر الخاصة بها شهرة عالمية مع أحدث موسم من المسلسل الناجح «وايت لوتاس»، ضحايا مؤامرات سرقة بمساعدة الطائرات المسيرة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ويتجسس اللصوص في جزيرة كوه بانجان بانتظام على السياح بالطائرات المسيرة لتفقد مواقعهم قبل اقتحام الأماكن التي يقيمون فيها خلال العطلة.

وألقت شرطة السياحة القبض على أربعة منفذين مشتبه فيهم مؤخراً، بحسب ما نقلته صحيفة بانكوك بوست عن السلطات. وتردد أن المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً، من دولة ميانمار المجاورة.

وتردد أن اللصوص استخدموا طائراتهم المسيرة لمراقبة الكثير من المنازل والشقق المستأجرة من جانب السياح، ثم يقتحمونها بسرعة بمجرد الاشتباه في هدف سهل. وأدى عدد مثل تلك الحالات في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة الشكاوى.

واعترفت المجموعة بإنفاق المال المسروق على المخدرات. وضبط رجال الشرطة، بحسب ما قيل، أكثر من 60 قرصاً من أقراص المفيتامين معهم.

وتعد جزيرة كوه بانجان التي تقع في خليج تايلاند، إحدى الجزر الأكثر شعبية في مملكة تايلاند. وتجذب الشباب من أنحاء العالم، سيما إلى حفلات اكتمال القمر في شاطئ هاد رين.

وعلى الجانب الآخر، ينجذب عشاق اليوجا إلى المنتجعات الصحية العديدة الموجودة في الجزيرة.

وزاد المسلسل الساخر «وايت لوتاس» من السياحة المحلية بموسم ثالث في فبراير، إذ أخذ المشاهدين إلى منتجع سياحي فاخر خيالي في تايلاند، وتردد أن بعض المشاهد قد صورت في كوه بانجان.