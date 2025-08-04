تأكل ما تشاء وتفرح كل يوم.. صاحبة الـ114 عاماً تكشف سر العمر الطويل

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية أن شيجيكو كاجاوا، وهي طبيبة متقاعدة تبلغ من العمر 114 عاماً وتنحدر من محافظة نارا، أصبحت أكبر معمرة على قيد الحياة في اليابان، وذلك بعد وفاة ميوكو هيروياسو، التي كانت تبلغ العمر نفسه.

وتعد كاجاوا رمزاً استثنائياً لطول العمر في اليابان، فقد تخرجت في كلية الطب قبل الحرب العالمية الثانية، وعملت في مستشفى بمدينة أوساكا خلال الحرب، ثم أدارت لاحقاً عيادة عائلتها كطبيبة توليد وأمراض نساء، وتقاعدت عن العمل وهي في سن الـ 86.

وعندما بلغت من العمر 109 أعوام، أصبحت كاجاوا واحدة من أكبر حاملي الشعلة سناً في تاريخ الألعاب الأولمبية، وذلك خلال جولة الشعلة لأولمبياد طوكيو 2021.

وقالت كاجاوا لقناة «تي أو إس نيوز» في عام 2023، رداً على سؤال حول سر طول عمرها: «ليس لدي أي سر. أنا فقط ألهو كل يوم. وطاقتي هي أعظم ما أملك. وأذهب إلى حيث أشاء، وآكل ما أشاء، وأفعل ما أشاء. أنا حرة ومستقلة».

أما سابقتها في لقب أكبر معمرة في اليابان، فقد عاشت هي الأخرى حياة نشطة بالمثل. فقد ولدت هيروياسو عام 1911، ودرست الفنون الجميلة في طوكيو، وقامت بالتدريس في محافظة هيروشيما، وتولت تربية ثلاثة أطفال.