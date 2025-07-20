مسابقة التين في مهرجان ليوا للرطب تشهد منافسات قوية

شهدت مسابقة التين في مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المزارعين ضمن فئتي التين الأحمر والتين الأصفر، بمشاركة 38 مزرعة قدّمت نحو 400 كيلوغرام من التين المحلي، ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان، الذي يستمر حتى 27 الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأسفرت النتائج في فئة التين الأصفر عن فوز سعيد خلفان خادم حرموص المنصوري، بالمركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني عبدالله راكان مكتوم احمد القبيسي، وفي المركز الثالث سيف محمد سيف محمد المنصوري، وفي المركز الرابع حارب محمد غنام الهاملي، وفي المركز الخامس محمد شمل ابراهيم المعمري.

وفي فئة التين الأحمر جاء حارب محمد غنام الهاملي في المركز الأول، وحل في المركز الثاني نادر عبيد سالم مردد، وفي المركز الثالث راشد محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الرابع هادف محمد راشد مبارك الخييلي، وفي المركز الخامس عبدالله خلف هلال راشد المزروعي.

وفي سياق متصل، بدأت لجنة التحكيم صباح اليوم (الأحد) استلام مشاركات «مزاينة رطب الشيشي»، على أن تنطلق صباح غد الإثنين استلام مشاركات «مزاينة رطب بومعان» ضمن فئات المهرجان المتنوعة.