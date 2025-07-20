لقاح الفيروس المخلوي التنفسي خلال الحمل يُقلل إصابة الرضع بالعدوى

وجد العلماء أن تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس يسبب السعال والبرد، يمكن أن يقلل «بشكل كبير» خطر دخول أطفالهنّ إلى المستشفى بسبب عدوى رئوية خطرة.

وقال فريق من الباحثين بقيادة مشتركة من جامعة إدنبرة، إن إعطاء النساء الحوامل لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (أر إس في)، أدى إلى انخفاض بنسبة 72% في دخول الرضع إلى المستشفى بسبب الفيروس، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

ويمكن أن يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي إلى عدوى رئوية حادة تسمى التهاب القصيبات، وهي خطرة على الرضع، ويمكن أن تؤدي إلى دخولهم العناية المركزة.

ويعد الفيروس السبب الرئيس للعدوى، ويؤدي إلى دخول الرضع للمستشفيات في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم.

وفحصت الدراسة 537 رضيعاً في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا ممن أُدخلوا إلى المستشفى بسبب أمراض الجهاز التنفسي الحادة في شتاء 2024-2025.