فلتر مياه ذكي يصفي من الجراثيم.. والمعادن الثقيلة أيضاً

أطلقت شركة شاومي الصينية عن فلتر مياه ذكي جديد يمكنه تصفية ليس فقط الجراثيم المسببة للأمراض، بل أيضاً المعادن الثقيلة، ما يُقلل مستويات الكادميوم بنسبة 8ر99%، والرصاص بنسبة 9ر99%.

وأوضحت أن فلتر المياه Mijia S1 1200G الجديد يتكون من وحدة الفلتر الفعلية، التي تبلغ أبعادها 163 × 379 × 475 ملم، والتي يمكن وضعها في خزانة قاعدة أو على سطح العمل، والصنبور.

ويتميز الصنبور بعناصر تحكم ومؤشرات بيانات، ما يتيح تحديد الكمية المطلوبة من المياه المفلترة بسهولة، بينما يُقدر معدل التدفق بـ 21ر3 لترات في الدقيقة. ويمكن التحكم بالفلتر عبر تطبيق أيضاً.

وأشارت «شاومي» إلى أن العمر الافتراضي لفلتر المياه يصل إلى خمس سنوات، غير أن العمر الافتراضي الفعلي، الذي يمكن تحقيقه بشكل كبير، يعتمد على جودة المياه الخام.