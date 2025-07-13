التعرق المفرط مجرد عرض بسيط.. أم مؤشر على مرض ما

يعاني بعض الأشخاص من التعرق المفرط.. فما أسبابه؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذين السؤالين، قال الممارس العام الألماني الطبيب يوهانس بوشل إن التعرق المفرط له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح أن الأسباب البسيطة للتعرق المفرط تتمثل في التوتر النفسي وتناول الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل وفي مرحلة انقطاع الطمث لدى النساء.

كما قد يكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والتريبتان لعلاج الصداع النصفي وحاصرات بيتا ومضادات الكالسيوم وبعض المستحضرات الهرمونية.

وقد ينذر التعرق المفرط بالإصابة ببعض الأمراض الخطيرة.

وإذا كان التعرق المفرط أثراً جانبياً لأحد الأدوية، فيمكن للطبيب المعالج البحث عن بدائل للمادة الفعالة المعنية. أما إذا كان ناجماً عن أحد الأمراض، فإنه يجب علاج هذا المرض أولاً.

ويمكن لما يسمى بمضادات الكولين، والتي يجب على الطبيب وصفها للمصابين، أن تساعد في علاج فرط التعرق؛ إذ تتدخل هذه الأدوية في عملية تنظيم التعرق.

وهناك أيضاً العديد من التدابير المفيدة، التي يمكن أن تساعد في مكافحة التعرق المفرط مثل تجفيف الجسم برفق ودون فرك قوي بمنشفة بعد الاستحمام؛ نظرا لأن الفرك القوي قد يُزيد من تحفيز إفراز العرق.

ويمكن استعمال مستخلصات المريمية من الصيدلية، كما يمكن وضع مزيل عرق يحتوي على كلوريد الألومنيوم على المناطق، التي تتعرق بشدة قبل النوم.

ومن المهم ارتداء ملابس فضفاضة وجيدة التهوية مصنوعة من خامات طبيعية، مع مراعاة ارتداء أحذية مفتوحة الأصابع أو المشي حافي القدمين قدر الإمكان.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التعرق المفرط، فيمكن حينئذ اللجوء إلى الحَقن بالبوتوكس.